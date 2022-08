I primi chip a 3 nm di Apple per MacBook Pro dovrebbero entrare in produzione quest’anno

Un altro rapporto di oggi afferma che TSMC prevede di iniziare la produzione in serie di chip a 3 nm entro la fine dell’anno da utilizzare nei prossimi modelli di MacBook e altri prodotti.

“Le aziende di back-end sono ottimiste riguardo alla domanda per i prossimi chip MacBook, che saranno costruiti utilizzando la tecnologia di processo a 3 nm di TSMC, con la produzione che inizierà entro la fine dell’anno, secondo fonti del settore”, si legge in un’anteprima con paywall di un rapporto DigiTimes .

È improbabile che TSMC generi entrate sostanziali dalla produzione complessiva di chip a 3 nm almeno fino al primo trimestre del 2023, secondo DigiTimes .

Questa informazione è in linea con un rapporto della scorsa settimana del Taiwan Commercial Times , secondo il quale TSMC avrebbe iniziato la produzione di chip a 3 nm per Apple entro la fine del 2022. Tale rapporto affermava che il primo chip a 3 nm di Apple potrebbe essere il chip M2 Pro per Mac e ha aggiunto che anche il chip A17 Bionic nei modelli iPhone 15 Pro del prossimo anno sarebbe un chip a 3 nm.

Mark Gurman di Bloomberg prevede che il chip M2 Pro verrà utilizzato nei prossimi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici e in un nuovo Mac mini di fascia alta che sostituirà l’attuale configurazione basata su Intel. Gurman ritiene che Apple abbia intenzione di annunciare più nuovi Mac in un evento di ottobre, ma non è del tutto chiaro se ciò includerà i nuovi modelli MacBook Pro e Mac mini o se Apple aspetterà di annunciare i suoi primi Mac con chip a 3 nm nel 2023.

L’intera serie di chip M1 e il chip M2 standard sono costruiti su una variazione del processo a 5 nm di TSMC. La transizione di Apple ai chip a 3 nm si tradurrebbe, ovviamente, in un miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica nei prossimi Mac e iPhone, poiché Apple cerca di preservare il suo vantaggio in termini di prestazioni per watt rispetto a concorrenti come Intel