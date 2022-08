Samsung ci sorprenderà con uno smartphone arrotolabile al suo prossimo evento Galaxy Unpacked?

Gli smartphone pieghevoli stanno diventando mainstream e i dispositivi arrotolabili potrebbero arrivare a breve. Alcuni marchi di telefoni sono in competizione per lanciare il primo smartphone arrotolabile e uno di questi è Samsung.

Samsung sicuramente rivelerà ufficialmente i suoi smartphone di punta Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 insieme ad altri dispositivi come la serie Galaxy Watch 5 e Galaxy Buds 2 Pro al suo evento Galaxy Unpacked. Non c’è stato alcun sentore della parola “rollable” in relazione all’evento.

C’era una voce primaverile di un dispositivo speciale soprannominato “N4” o “Project Diamond” che non riguarda Flip 4 e Fold 4 che potrebbe apparire o meno su Unpacked. Potrebbe essere stato descritto come un dispositivo pieghevole piuttosto che arrotolabile, ma è stato concordato che probabilmente non sarà in vendita quest’anno.

Prima di andare troppo oltre parlando di uno “smartphone arrotolabile”, non dovremmo portarti sulla strada sbagliata su cosa aspettarti.

Come con qualsiasi buona azienda con grandi team di designer e ingegneri, Samsung sta ancora facendo conoscere la sua presenza nella stanza. SamMobile ha riferito di uno dei suoi brevetti ad aprile che descriveva un potenziale design di telefono arrotolabile.

Samsung ha presentato display arrotolabili alla Display Week della Society of Information Displays a maggio ( tramite Android Authority ) con alcuni prototipi con uno stile simile a quello rappresentato dai brevetti di cui sopra.