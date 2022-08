Che cos’è Google TV?

Google TV è l’ultima versione di Google Play Movies & TV di Google Play. Google TV spera di rendere la tua esperienza di streaming più conveniente consolidando una mezza dozzina di abbonamenti in un’unica app e fornendoti suggerimenti da guardare in base a ciò che hai già visto. Con Google TV puoi sfogliare film e programmi come AppleTV+, Disney+, HBO Max, Hulu, Peacock, Prime Video, Sling, YouTube TV e altri fornitori di servizi di streaming e live.

Google TV è integrato nei dispositivi Chromecast e Android TV, ma puoi utilizzarlo anche su qualsiasi altro dispositivo Android con l’app Google TV sul Play Store. Per questa guida ci concentreremo principalmente sull’app Android, ma l’idea generale è sostanzialmente la stessa per gli altri dispositivi citati. Come utilizzare Google TV su un telefono o tablet Android Mentre il modo migliore per guardare i contenuti con Google TV è dal tuo divano, su una gigantesca TV 4K puoi anche scaricare l’app Android di Google TV per guardare i contenuti in movimento con il tuo telefono Android o iOS o tablet. Potrebbe essere un’esperienza non ottimale, ma è meglio di niente. Diamo un’occhiata a come visualizzare e gestire i contenuti utilizzando l’app Google TV per Android. Prima di iniziare, trova l’app Google TV sul Play Store. Dopo aver installato l’app Google TV, apri l’app e segui questi passaggi: La prima schermata ti chiede di collegare i servizi di streaming al tuo account Google. Seleziona tutti i servizi di streaming che desideri aggiungere a Google TV e tocca Fine per passare alla schermata in cui puoi visualizzare i contenuti. A seconda che tu abbia effettuato l’accesso al servizio di streaming, potrebbe essere necessario accedere per aggiungere il servizio al tuo account Google TV. Se non hai mai collegato o aggiunto il servizio selezionato al tuo account Google, toccando Link verrai reindirizzato a una pagina che richiede le tue informazioni di accesso. Inserisci le tue credenziali di accesso nella pagina di accesso per i servizi che desideri aggiungere e tocca Accedi per andare alla pagina di conferma del collegamento. Nella pagina di conferma del collegamento, tocca Conferma per collegare il servizio al tuo account Google. Dopo aver aggiunto tutti i servizi di streaming, tocca Fine per iniziare a visualizzare i contenuti. ra che hai collegato i tuoi servizi di streaming all’app e al tuo account Google TV, puoi sfogliare e visualizzare i contenuti di tali servizi sulla tua home page di Google TV. Suggerimenti e trucchi per Google TV Ora che hai l’app Android attiva e funzionante, diamo un’occhiata ad alcune cose che puoi fare per ottenere il massimo dall’app Google TV, sia che tu stia guardando comodamente da casa o sull’autobus mentre vai in ufficio . Consigli di Google TV La prima cosa che vedrai dopo aver configurato l’app Google TV è la sezione Scelte migliori per te in cima alla bacheca di contenuti che l’app ti presenta. Le migliori scelte per te è una sezione che consiglia i contenuti che secondo Google TV sono più adatti a te in base a ciò che hai guardato su servizi come Netflix, Hulu e Disney+. Questi consigli cambiano man mano che escono nuovi contenuti e mentre guardi più contenuti. Se i consigli non funzionano per te, puoi modificare i tuoi consigli in alcuni modi. Il modo più semplice per modificare i tuoi consigli è aggiungere o rimuovere servizi da Google TV nelle impostazioni dell’app. Tuttavia, ciò si traduce in meno contenuti nella tua app Google TV, che potrebbe non essere quello che desideri. Ecco come reimpostare i consigli dall’app Google TV: Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dell’app. Tocca Le mie attività per andare alla pagina Le mie attività su Google . Tocca le tre linee orizzontali nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per aprire la barra laterale. Nel menu della barra laterale, tocca Elimina attività per per eliminare la tua attività online e app per un intervallo di tempo specificato. Selezionando Ultimo giorno o Ultima ora nella fase successiva si eliminano immediatamente tutte le app e la cronologia delle ricerche per il tuo account Google per quel periodo. Selezionando Sempre o Intervallo personalizzato si accede a una pagina in cui è possibile eliminare la cronologia in base all’app. Se hai selezionato Sempre o Intervallo personalizzato , la pagina successiva ti chiede di scegliere i servizi di cui desideri eliminare la cronologia. Seleziona la cronologia che desideri cancellare e tocca Avanti per visualizzare in anteprima le informazioni che verranno eliminate. Tocca Elimina per confermare l’eliminazione

L’eliminazione della cronologia delle app online reimposta i consigli in base alle ricerche e ad altre interazioni dell’app Google, ma i consigli sulla watchlist rimarranno gli stessi e influenzeranno i tuoi consigli.

Come utilizzare la watchlist di Google TV

Google TV importa automaticamente le tue liste di titoli da servizi come Netflix e Hulu, ma puoi anche aggiungere manualmente programmi e film alla lista di titoli. Puoi aggiungere programmi dall’interfaccia dell’app Google TV, ma l’integrazione con la ricerca di Google e altre funzionalità lo rende molto più conveniente. Un esempio è quando il tuo amico ti parla di uno spettacolo che dovresti guardare, puoi cercare lo spettacolo su Google e aggiungerlo immediatamente alla tua lista di titoli invece di dover capire dove è in streaming, aprire quell’app, trovare lo spettacolo e poi aggiungerlo all’elenco individualmente.

La watchlist è anche un punto di dati aggiuntivo che Google TV può utilizzare per consigliarti contenuti da guardare, quindi puoi utilizzarlo per modificare i tuoi consigli in una certa misura.

Come utilizzare il telecomando virtuale di Google TV

Se utilizzi il tuo telefono o tablet come dispositivo complementare a un dispositivo Android TV o compatibile con Google TV, potresti essere interessato alla funzionalità del telecomando. La funzione è abbastanza semplice da configurare e puoi aggiungere un collegamento remoto alle impostazioni rapide nella barra dei collegamenti di notifica per un accesso rapido.

Una volta impostato il telecomando, puoi usarlo per eseguire qualsiasi navigazione e controllo di base sulla TV, nonché utilizzare la tastiera del telefono per inserire il testo sulla TV, il che è senza dubbio un’esperienza migliore rispetto allo schermo la tastiera potrebbe mai essere.

Accomodati per il film

Che tu stia appena iniziando a configurare la tua configurazione per lo streaming domestico o che tu abbia già il meglio in termini di attrezzatura per lo streaming domestico, Google TV potrebbe essere qualcosa da prendere in considerazione, soprattutto per le strette integrazioni con l’Assistente di Google e i servizi di ricerca, e per il vantaggi di consolidare gli incredibili film e spettacoli a cui abbiamo accesso in questi giorni.