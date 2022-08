Come vedere la tua password Wi-Fi su Android

Nel mondo moderno, avere accesso alla propria connessione Internet è estremamente importante per qualsiasi cosa, dalle finanze all’occupazione, all’intrattenimento e alle interazioni sociali. Inoltre, se vuoi stare al sicuro durante la navigazione in Internet, dovresti disporre di una password complessa che protegga il tuo router. Sfortunatamente, le password predefinite per il router medio sono spesso impossibili da ricordare, rendendo difficile l’accesso alla rete quando sei in difficoltà. Ciò è necessario al giorno d’oggi, ma aggiunge degli inconvenienti quando ci si connette.

Fortunatamente, trovare la tua password Wi-Fi sul tuo dispositivo Android non deve essere un compito ingrato. In effetti, dovresti essere in grado di farlo senza guardare la parte inferiore del tuo router e gridare lettere, numeri e caratteri speciali casuali al tuo amico dall’altra parte della stanza. Giusto; sarai in grado di vedere la tua password, chiara come il giorno, sul tuo dispositivo, senza tutta quella seccatura, purché tu segua alcuni semplici passaggi.

Ti mostreremo esattamente come vedere la tua password Wi-Fi su un dispositivo Android, spiegheremo quando potrebbe essere necessario farlo e come puoi proteggere ulteriormente la tua password Wi-Fi e qualsiasi altra password che potresti avere da coloro che sperano di farlo ti becchi a rallentare la sicurezza.

Quando hai bisogno di vedere la tua password Wi-Fi?

La prima volta che configuri il Wi-Fi per la tua casa, trovare la password è facile. Con ogni probabilità, il complicato login è stato registrato nella parte inferiore del router, a cui avevi facile accesso, dato che stavi solo decidendo dove sarebbe andato. E forse hai cambiato quella password con qualcosa di significativo o più facile da ricordare. In tal caso, non puoi nemmeno guardare l’etichetta quando devi connetterti in futuro. Quindi, se un amico viene a visitare la tua casa, hai acquistato un nuovo dispositivo o se hai bisogno di accedere per qualche altro motivo, hai bisogno di quella password. Ecco dove possono aiutarti questi pratici trucchi per trovare la tua password Wi-Fi sul tuo dispositivo.

Come trovare la tua password Wi-Fi su un dispositivo Android

La tua password Wi-Fi è a portata di clic su qualsiasi tuo dispositivo Android. Se hai effettuato l’accesso in precedenza e puoi sbloccare il telefono, sarai in grado di connetterti facilmente alla tua rete o condividerlo con gli amici dopo aver seguito questi semplici passaggi. Inoltre, vale la pena notare che, come ci si dovrebbe aspettare da qualsiasi sistema operativo moderno come Android, trovare la password Wi-Fi sia su un telefono che su un tablet. Il menu delle impostazioni è praticamente identico, salva alcune funzioni rivolte al tablet, quindi dovresti essere in grado di navigare facilmente nella ricerca della password Wi-Fi, sia che tu stia utilizzando un Pixel 6 Pro o un tablet con Android 12L .

Nota: questo metodo per trovare la password Wi-Fi sul tuo telefono Android funziona con tutti i dispositivi che funzionano con Android 10 o versioni successive. La maggior parte dei dispositivi Android è almeno su questa versione.

1. Innanzitutto, vai al menu Impostazioni .

2. Fare clic su Rete e Internet.

3. Selezionare Internet.

4. Trova la rete per cui hai bisogno della password.

5. Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio a destra della rete.

6. Seleziona il pulsante Condividi con l’icona del codice QR.

7. Confermerai il tuo codice di sblocco.

8. Scansiona il codice QR o copia e incolla la tua password sotto

Direttamente sotto il codice QR, Android visualizzerà la tua password per copiare e incollare facilmente.