A16 in iPhone 14 Pro è il 17% più veloce di A15 in iPhone 13 Pro nel nuovo benchmark

Un primo benchmark per il chip A16 su iPhone 14 Pro e Pro Max ha suggerito solo modesti miglioramenti della velocità , infatti un punteggio caricato su Geekbench indica che potremmo vedere un aumento poco significativo delle prestazioni rispetto al chip A15.

Il chip A16 nell’‌iPhone 14 Pro‌ che è stato sottoposto a benchmark ha ottenuto un punteggio singolo core di 1887, un miglioramento del 10,5% rispetto al punteggio 1707 ottenuto dall’A15 nell’iPhone 13 Pro .

Per quanto riguarda le prestazioni multi-core, ci sono notevoli guadagni di velocità. L’A16 ha ottenuto un punteggio multi-core di 5455, in aumento del 17,1% rispetto al punteggio di 4659 ottenuto dal chip A15.

Il risultato che abbiamo visto all’inizio di questa settimana da un ‌iPhone 14 Pro‌ Max ha suggerito che le prestazioni multi-core erano di circa 4664, il che metterebbe l’A16 appena sopra l’A15 in termini di prestazioni. Dato che l’A16 funziona con un processo a 4 nanometri aggiornato rispetto al processo a 5 nanometri dell’A15, l’ultimo punteggio condiviso oggi è più in linea con le aspettative. Le prestazioni multi-core potrebbero forse anche essere leggermente superiori se l’ iPhone di cui è stato confrontato il benchmark sta ancora attraversando il processo di configurazione iniziale e caricando contenuti su iCloud .

Il chip A16 di Apple è limitato a ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max e avremo bisogno di benchmark aggiuntivi per ottenere una media migliore per ciò che possiamo aspettarci in termini di miglioramenti delle prestazioni. iPhone 14 e ‌iPhone 14‌ Plus utilizzano ancora il chip A15 dell’anno scorso, ma con la GPU a 5 core originariamente limitata ai modelli ‌iPhone 13 Pro‌.