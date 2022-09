Apple afferma che la nuova opzione della tastiera aptica di iOS 16 potrebbe influire sulla durata della batteria

iOS 16 ha introdotto una nuova opzione di feedback tattile per la tastiera predefinita. Quando abilitato, l’iPhone emette una leggera vibrazione dopo ogni tasto toccato durante la digitazione, fornendo la conferma fisica che il tasto è stato premuto. La funzione è un’utile aggiunta all’iPhone, ma tieni presente che Apple afferma che può potenzialmente influire sulla durata della batteria.

“L’attivazione della tastiera aptica potrebbe influire sulla durata della batteria del tuo iPhone”, afferma Apple, in un documento di supporto pubblicato la scorsa settimana. Apple non fornisce ulteriori dettagli, quindi non è chiaro esattamente la durata della batteria utilizzata dalla funzione. Tieni presente che la modalità di risparmio energetico non disabilita il feedback tattile, quindi l’unica opzione per gli utenti preoccupati per il potenziale impatto sulla durata della batteria è mantenere la funzione disattivata.

Qualsiasi funzionalità software su un iPhone consuma ovviamente la durata della batteria, ma che Apple ha ritenuto che valesse la pena menzionare esplicitamente per il feedback tattile è notevole.

Per abilitare il feedback tattile per la tastiera, apri l’app Impostazioni, tocca Suoni e tattili → Feedback tastiera e attiva Haptic. Lo stesso interruttore a levetta può essere utilizzato per disattivare la funzione in qualsiasi momento. La funzione è disponibile su iPhone 8 e versioni successive con iOS 16 o versioni successive e utilizza il Taptic Engine all’interno degli iPhone.