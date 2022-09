Apple Now afferma che Apple Watch Series 8 e SE 2 supportano Bluetooth 5.3

Quando l’Apple Watch Series 8 e l’Apple Watch SE di seconda generazione sono stati annunciati per la prima volta, la pagina di confronto di Apple Watch diceva che entrambi i modelli supportavano il Bluetooth 5.0, ma Apple ora afferma di supportare effettivamente il nuovo standard Bluetooth 5.3.

Il sito Web di Apple elenca ancora la serie 8 e il nuovo SE con supporto Bluetooth 5.0 in alcuni punti, ma oggi abbiamo ricevuto conferma da Apple che entrambi i modelli supportano in effetti Bluetooth 5.3 negli Stati Uniti come minimo.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 14, gli AirPods Pro di seconda generazione e l’Apple Watch Ultra supportano anche il Bluetooth 5.3, secondo Apple.

Si dice che Bluetooth 5.3 includa “diversi miglioramenti delle funzionalità con il potenziale per migliorare l’affidabilità, l’efficienza energetica e l’esperienza dell’utente in molti tipi di prodotti abilitati Bluetooth”, come la specifica LE Audio .

Tuttavia, non ci sono prove che suggeriscano che Apple abbia ancora implementato LE Audio nei suoi ultimi prodotti.