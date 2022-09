il chip M3 per Mac e il chip A17 per iPhone 15 Pro utilizzeranno il processo 3nm di seconda generazione di TSMC

Il futuro chip M3 di Apple per Mac e il chip A17 per i modelli iPhone 15 Pro saranno prodotti sulla base del processo 3nm avanzato di TSMC noto come N3E il prossimo anno . I dispositivi dovrebbero essere lanciati nel corso del 2023.

Secondo il rapporto, N3E offrirà prestazioni ed efficienza energetica migliorate rispetto al processo a 3 nm di prima generazione di TSMC noto come N3.

Nel frattempo, il rapporto afferma che Apple prevede di utilizzare il processo a 3 nm di prima generazione di TSMC per alcuni dei suoi prossimi chip per iPad. Non è chiaro a quali modelli di iPad si riferisca il rapporto, poiché le voci suggeriscono che Apple aggiornerà l’iPad Pro il prossimo mese con il chip M2 , prodotto sulla base del processo 5nm di seconda generazione di TSMC. Entro la fine dell’anno è previsto anche un nuovo iPad entry-level con un vecchio chip A14.

Il rapporto afferma che il 2023 potrebbe segnare il secondo anno consecutivo in cui solo i modelli Pro della nuova gamma di iPhone sono dotati dell’ultimo chip Apple. La scorsa settimana, Apple ha presentato i modelli di iPhone 14 Pro con un chip A16 basato sul processo a 4 nm di TSMC, mentre i modelli standard di iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono dotati del chip A15 di generazione precedente.