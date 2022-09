Cosa aspettarsi da un evento Apple di ottobre: ​​iPad Pro, M2 Mac e altro

Dopo il suo evento di settembre incentrato sui nuovi modelli di iPhone e Apple Watch, Apple organizza spesso un altro evento in ottobre incentrato sui nuovi modelli di iPad e Mac, e quest’anno probabilmente non farà eccezione. Mancano ancora tre settimane a ottobre, ma abbiamo già una buona idea dei prodotti che probabilmente verranno annunciati in occasione di un evento il mese prossimo.

Per l’evento di ottobre, le voci suggeriscono che Apple abbia intenzione di annunciare nuovi modelli di iPad Pro con il chip M2, un iPad entry-level di decima generazione riprogettato e almeno qualche altro Mac alimentato dalla serie di chip M2, con potenziali candidati tra cui il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, il Mac mini e/o il Mac Pro.

iPad Pro con chip M2

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple prevede di rilasciare nuovi modelli di iPad Pro con il chip M2 e il supporto per la ricarica wireless MagSafe in ottobre . Entrambi i modelli da 11 pollici e 12,9 pollici dell’iPad Pro dovrebbero essere aggiornati, ma il modello da 11 pollici non dovrebbe ancora presentare un display mini-LED .

I prossimi modelli di iPad Pro saranno caratterizzati da un design del telaio simile ai modelli attuali, ma con “connettori a quattro pin” sui bordi superiore e inferiore , secondo il blog giapponese Mac Otakara . Lo scopo di questi connettori e se sostituirebbero lo Smart Connector a tre pin esistente sull’iPad Pro non è chiaro.

Apple ha aggiornato l’ultima volta l’iPad Pro nell’aprile 2021, con nuove funzionalità tra cui il chip M1, una porta Thunderbolt, supporto 5G per i modelli cellulari, un display mini-LED sul modello da 12,9 pollici e una fotocamera frontale da 12 megapixel aggiornata con supporto per la funzione Center Stage di Apple, che ti aiuta a rimanere all’interno dell’inquadratura in app video come FaceTime.

iPad di decima generazione

Apple dovrebbe presentare un iPad entry-level ridisegnato in ottobre con un display da 10,5 pollici più grande , una porta USB-C e uno chassis dai bordi piatti con una sporgenza della fotocamera posteriore . Altre caratteristiche che si dice includono un chip A14 Bionic e il supporto 5G per i modelli cellulari.

Mentre l’iPad di decima generazione dovrebbe mantenere un pulsante Home Touch ID, le voci suggeriscono che il dispositivo non avrà più un jack per le cuffie.

Un rapporto discutibile di Mac Otakara ha affermato che l’iPad di decima generazione sarà effettivamente dotato di un pulsante di accensione Touch ID sul bordo superiore del telaio, come gli ultimi modelli di iPad Air e iPad mini. Il rapporto affermava anche che la fotocamera FaceTime potrebbe essere posizionata nella cornice destra del dispositivo per l’utilizzo in orizzontale.

Apple ha rilasciato l’iPad di nona generazione a settembre 2021, con caratteristiche chiave tra cui un display da 10,2 pollici, un chip A13 Bionic, una fotocamera frontale da 12 megapixel aggiornata con supporto per la funzione Center Stage, True Tone e il doppio della memoria di base. Negli Stati Uniti, l’iPad da 10,2 pollici parte da $ 329 con 64 GB di spazio di archiviazione.

Più Mac con chip M2

Alla fine di agosto, Gurman ha affermato che Apple stava lavorando su modelli Mac mini, MacBook Pro e Mac Pro basati su M2, aggiungendo che “probabilmente vedremo almeno un paio di quelle macchine tra circa due mesi”, il che si allinea con ottobre. Tuttavia, è possibile che alcuni di questi Mac possano essere annunciati nel corso dell’anno o l’anno prossimo.

Mac mini con chip M2 e M2 Pro

Apple ha rilasciato il Mac mini con un chip M1 come uno dei suoi primi tre Mac in silicio Apple nel novembre 2020. Quasi due anni dopo, una nuova versione del Mac mini con un chip M2 è all’orizzonte, secondo Gurman.

Apple vende ancora una configurazione Mac mini più costosa con processori Intel, ma Gurman ha affermato che sarà sostituita da un modello con un chip M2 Pro .

MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max

I modelli di MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici di nuova generazione di Apple con chip M2 Pro e M2 Max sono ” in fase di sviluppo e test ” e sono previsti per il rilascio “già questo autunno”, secondo Gurman. Come al solito negli ultimi anni, Gurman ha affermato che i tempi potrebbero essere posticipati a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento o altri fattori.

Mentre alcuni rapporti suggeriscono che i chip M2 Pro e M2 Max potrebbero essere i primi chip a 3 nm di Apple, sembra sempre più probabile che i chip rimarranno a 5 nm . I chip avrebbero comunque modesti miglioramenti delle prestazioni rispetto ai chip M1 Pro e M1 Max e sono probabili anche aumenti del numero di core della GPU e della memoria unificata (RAM).

Mac Pro con chip M2 Ultra e “M2 Extreme”.

Dopo aver annunciato il Mac Studio al suo evento di marzo 2022, Apple ha preso in giro che una versione in silicone Apple del Mac Pro Tower sarebbe arrivata più tardi .

Nel 2020, Apple ha affermato che la transizione dai processori Intel ai chip di silicio Apple su tutta la gamma Mac richiederebbe circa due anni per essere completata, quindi il nuovo Mac Pro dovrebbe essere annunciato entro la fine del 2022.

Il nuovo Mac Pro sarà dotato di chip “M2 Ultra” e “M2 Extreme” , secondo Gurman. È possibile che il nuovo Mac Pro sia più piccolo a causa del passaggio al silicio Apple, ma non è chiaro se il computer desktop presenterà importanti modifiche al design rispetto all’attuale modello basato su Intel rilasciato a dicembre 2019.

Il nuovo Mac Pro sarebbe il Mac più veloce di sempre, superando il Mac Studio con il chip M1 Ultra.