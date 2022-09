Il display sempre attivo di iPhone 14 Pro funziona con mappe Apple, telefono, memo vocali e telecomando Apple TV

Le recensioni di iPhone 14 Pro pubblicate in precedenza oggi hanno rivelato alcune informazioni aggiuntive sulla modalità di visualizzazione sempre attiva del dispositivo.

Oltre alla schermata di blocco, il display sempre attivo funziona con le app Apple Maps, Phone e Voice Memos, secondo la recensione di Brian Tong .

Nell’app Mappe, la mappa è nascosta e vengono visualizzate solo le indicazioni stradali, l’orario di arrivo e la distanza rimanente. Nelle app Telefono e Memo vocali, varie parti dell’interfaccia sono oscurate.

Tong ha dimostrato questa funzionalità nel suo video qui sotto, a partire da 4:40.

Il display sempre attivo funziona anche con la funzione virtuale Apple TV Remote in Control Center, consentendone l’utilizzo in modalità attenuata senza sbloccare l’iPhone. La funzione telecomando funziona con tutti i modelli Apple TV 4K e Apple TV HD, la terza generazione di Apple TV e le smart TV abilitate per AirPlay 2.

Alcune prime recensioni di iPhone 14 Pro hanno notato che il display sempre attivo ha un impatto sulla durata della batteria, ma non è probabile che sia eccessivo dato che il display scende a uno stato di basso consumo con una frequenza di aggiornamento di 1 Hz quando è sempre attivo modalità display. Tuttavia, la funzione può essere disattivata nell’app Impostazioni in Display e luminosità.