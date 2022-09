Dynamic Island dovrebbe espandersi a tutti i modelli di iPhone 15

Apple prevede di espandere Dynamic Island a tutti e quattro i modelli di iPhone 15 rilasciati il ​​prossimo anno, secondo Ross Young. La funzione è attualmente esclusiva per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

In un tweet , Young ha affermato di aspettarsi che Dynamic Island sarà disponibile sui modelli standard di iPhone 15 il prossimo anno. Tuttavia, non si aspetta ancora che i modelli standard di iPhone 15 siano dotati di un display LTPO, suggerendo che i dispositivi continueranno a non avere il supporto ProMotion e un’opzione di visualizzazione sempre attiva come hanno i modelli Pro.

Dynamic Island è un’area a forma di pillola che circonda i sensori Face ID e la fotocamera frontale sui modelli iPhone 14 Pro. La funzione può visualizzare avvisi di sistema per cose come le telefonate in arrivo e la richiesta di autenticazione Face ID e funzionerà anche con le attività dal vivo in app di terze parti quando iOS 16.1 verrà rilasciato entro la fine dell’anno.

In passato, Young ha rivelato con precisione che i modelli di iPhone 13 Pro e MacBook Pro da 14 e 16 pollici sarebbero stati dotati di ProMotion, che l’iPad mini di sesta generazione sarebbe stato dotato di un display da 8,3 pollici, che l’ultimo MacBook Air avrebbe hanno un display da 13,6 pollici leggermente più grande e molto altro.