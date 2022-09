Come inserire ed eliminare righe, colonne e celle in Fogli Google

A volte è necessario aggiungere dati e talvolta eliminarli. A volte organizzare i tuoi dati significa eliminare una riga di celle o inserire una colonna. Queste modifiche possono essere gestite e realizzate con pochi clic o tocchi.

Aggiungi celle al tuo foglio di lavoro

Diciamo che sei un collezionista di monete e mantieni la tua collezione meticolosamente organizzata in Fogli Google. Solo che hai dimenticato di aggiungere una colonna per tenere traccia di quanto hai pagato. E non lo vuoi alla fine del tuo foglio di calcolo. Invece, lo vuoi tra due colonne. Nel browser, ci sono due modi per farlo

Inserisci una colonna

Evidenzia la colonna (o una singola cella nella colonna) dopo la quale desideri inserire i nuovi dati. Dopo aver evidenziato i dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle celle. Oppure, passa il mouse sopra l’intestazione della colonna e fai clic sull’icona della freccia giù. Dal menu, seleziona Inserisci 1 colonna a destra .

I dati a destra della colonna evidenziata si spostano di una cella a destra per far posto alla nuova colonna. Puoi anche selezionare Inserisci 1 colonna a sinistra per spostare la colonna selezionata e tutto ciò che si trova a destra di una cella a destra.

Inserisci una riga

In questo scenario di raccolta di monete, potresti voler inserire una riga nel tuo foglio di calcolo per far posto a una nuova moneta. Il processo per l’inserimento di righe è simile all’inserimento di colonne.

Evidenzia la riga (o la singola cella nella riga) prima o dopo la quale desideri inserire nuove celle. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle celle evidenziate. Seleziona Inserisci 1 riga sopra o Inserisci 1 riga sotto , a seconda delle tue esigenze.

Inserisci una singola cella

Potresti anche voler inserire una singola cella e il processo è più o meno lo stesso, tranne per il fatto che puoi inserire solo la nuova cella sotto oa destra della cella selezionata.

Seleziona la cella sottostante o dopo la quale desideri inserire una cella aggiuntiva. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella selezionata. Passa il mouse sopra Inserisci celle . Seleziona Inserisci celle e sposta a destra o Inserisci celle e sposta in basso

Inserisci più righe, colonne o celle

Quando si utilizza l’app Web, è possibile inserire più di una riga, una colonna o una cella alla volta. I passaggi sono gli stessi, solo tu evidenzi il numero di righe, colonne o celle che desideri inserire. Successivamente, scegli il lato della selezione in cui desideri inserire le nuove celle.

Inserisci righe e colonne nell’app mobile

Se sei su dispositivo mobile, il processo è sostanzialmente lo stesso: