iPhone 14: come abilitare i nuovi suoni di accensione e spegnimento

Per la serie iPhone 14 , Apple ha aggiunto una nuova funzione di accessibilità opzionale che riproduce un suono quando l’ iPhone è acceso e spento. Ecco come abilitarli.

Apple ha aggiunto i campanelli di avvio e spegnimento come nuova funzionalità di accessibilità dopo che molti utenti non vedenti e persone ipovedenti avrebbero chiesto all’azienda un modo chiaro per sapere se il loro “iPhone” si era riavviato e ora chiunque può abilitarli.

Ecco come abilitare la nuova funzione su ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max.

Avvia l’ app Impostazioni sul tuo ‌iPhone 14‌. Scorri verso il basso e tocca Accessibilità . Nella sezione “Audio”, tocca Audio/Visivo . Attiva l’interruttore accanto a Suoni di accensione e spegnimento .

Questo è tutto ciò che c’è da fare. Ora saprai ogni volta che il tuo ‌iPhone‌ si è avviato o spento senza nemmeno dover guardare lo schermo. Per disabilitare i suoni, disattiva semplicemente lo stesso interruttore in Impostazioni.