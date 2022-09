iPhone 14 presenta un suono di avvio simile a un Mac durante l’accensione

Una nuova funzione opzionale di accessibilità consente ai futuri modelli di iPhone 14 di riprodurre un suono mentre si accendono e si spengono, secondo l’esperto di tecnologie assistive Steven Aquino , che ha paragonato la funzione all’iconico segnale acustico di avvio del Mac.

L’account Twitter @AppleSWUpdates ha condiviso un’anteprima del suono in base a un file di iOS 16 Release Candidate. Come notato dallo sviluppatore Steve Moser, la funzione si trova nell’app Impostazioni in Accessibilità → Suoni di accensione e spegnimento ed è progettata per rendere più facile agli utenti sapere quando un iPhone è stato acceso o spento.

Non ci siamo ancora imbattuti in un video pratico di questa funzione in azione su iPhone 14, ma aggiorneremo questa storia se ne troviamo una.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022

Apple ha presentato oggi l’iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max durante un evento speciale allo Steve Jobs Theatre. I due modelli Pro hanno ricevuto i maggiori aggiornamenti, tra cui un display sempre attivo con un nuovo notch “Dynamic Island” a forma di pillola , un obiettivo Wide da 48 megapixel, una nuova opzione di colore Deep Purple e altro ancora.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 14 saranno disponibili per il preordine a partire da venerdì 9 settembre.