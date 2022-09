iPhone 14 Pro: come disabilitare il display sempre attivo

I nuovi iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max sono dotati di alcune funzionalità avanzate non incluse nel resto della serie iPhone 14 , incluso un display sempre attivo.

Apple è stata in grado di portare il display sempre attivo sui modelli ‌iPhone 14 Pro‌ senza avere un impatto importante sulla durata della batteria grazie a un pannello OLED più efficiente dal punto di vista energetico, che ha una frequenza di aggiornamento variabile fino a 1Hz. Oltre a ciò, il display sempre attivo esegue anche il pre-rendering dei singoli frame per gli elementi di contenuto che cambiano prevedibilmente, come l’ora, e li aggiorna solo quando appropriato.

Apple ha delineato alcuni scenari in cui il display sempre attivo si spegnerà automaticamente, ad esempio se il tuo ‌iPhone‌ è sdraiato a faccia in giù, il telefono è in tasca o nella borsa, la modalità Sleep Focus è attiva o se indossi un Apple Watch e lascia la stanza dove si trova il tuo ‌iPhone‌. Apple afferma che il display sempre attivo utilizza più coprocessori nel chip A16 Bionic per aggiornare il display utilizzando “una potenza minima”, rendendo il display “incredibilmente efficiente dal punto di vista energetico”.

Ma nonostante Apple abbia implementato le soluzioni di cui sopra, alcuni revisori di ‌iPhone 14 Pro‌ hanno riferito che il display sempre attivo ha un impatto marginale ma evidente sulla durata della batteria. È ancora difficile quantificare l’impatto della funzionalità sulla batteria, ma se sei preoccupato di massimizzare la durata della batteria sul tuo “iPhone” o se trovi semplicemente un display sempre attivo che distrae, ecco come disabilitare la funzione.