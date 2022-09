La registrazione video 4K ProRes su iPhone 14 Pro richiede ancora almeno 256 GB di modello

Come nel caso dei modelli di iPhone 13 Pro rilasciati lo scorso anno, la registrazione video 4K ProRes su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max richiede ancora un modello con almeno 256 GB di spazio di archiviazione, secondo le specifiche tecniche di Apple per i dispositivi.

La registrazione video ProRes è limitata a 1080p a 30 fotogrammi al secondo sui modelli di iPhone 14 Pro con una capacità di archiviazione di 128 GB. Per registrare video ProRes in 4K a 30 fotogrammi al secondo, è necessario un modello con una capacità di archiviazione di 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Una nota a piè di pagina sul comunicato stampa di Apple che annuncia i modelli di iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max supportano la registrazione video ProRes nell’app Fotocamera a 1080p 30 fps con l’opzione di archiviazione da 128 GB e fino a 4K 30 fps con le opzioni di archiviazione da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

La mancanza del supporto per la registrazione video 4K ProRes sui modelli da 128 GB è probabilmente dovuta al fatto che i video 4K hanno dimensioni di file molto grandi. Apple afferma che un video ProRes a 10 bit di un minuto è di circa 1,7 GB in 1080p e circa 6 GB in 4K.

Introdotto sui modelli iPhone 13 Pro, ProRes si riferisce a una famiglia di codec di Apple in grado di comprimere i video in file di dimensioni inferiori con “un’impressionante conservazione della qualità dell’immagine”. Apple afferma che ProRes è progettato come formato di consegna finale per video di alta qualità come spot pubblicitari, lungometraggi e trasmissioni.

La registrazione video ProRes non è ancora supportata su iPhone 14 e iPhone 14 Plus standard.