Come lasciare una recensione su Google

Che tu stia viaggiando o cercando consigli nella tua città, Google Maps è un ottimo modo per esplorare e scoprire nuovi luoghi. L’app può offrire suggerimenti in base alle tue preferenze e farti sfogliare le recensioni e le valutazioni di altre persone. Più alte sono le valutazioni e il numero di revisori, più è probabile che le persone visitino un luogo.

Hai mai desiderato condividere la tua esperienza con il resto del mondo? Che si tratti di pubblicare alcune foto del tuo ultimo pasto, una semplice valutazione o una recensione dettagliata, è facile condividere su Google Maps per far sapere alle persone il delizioso piatto che hai mangiato o quanto è stata terribile la tua esperienza. Continua a leggere per scoprire come condividere i tuoi pensieri con altre persone su Google.

Come lasciare una recensione utilizzando Google Maps sul tuo Android o iPhone

Il modo più semplice per lasciare una recensione è utilizzare il telefono. Ecco come farlo:

Apri l’ app Google Maps sul tuo telefono. Tocca il pulsante Contribuisci nella parte inferiore dello schermo. Scegli tra Scrivi una recensione o Aggiungi una foto , tra le altre opzioni. Google Maps suggerisce anche automaticamente i luoghi in base alla cronologia delle tue posizioni, quindi non devi pensare al luogo di cui vuoi parlare. Google Maps mostra automaticamente le località più vicine a te, supponendo che tu stia per scrivere una recensione per un luogo che stai attualmente visitando. In questo caso, tocca il nome della posizione. Altrimenti, tocca Cerca un luogo o un indirizzo nell’angolo in basso a sinistra. Cerca il luogo di cui vuoi parlare e tocca il suo nome quando viene visualizzato il suggerimento. Seleziona una valutazione a stelle e lascia la tua recensione. Si consiglia di condividere alcuni dettagli sulla tua esperienza per consentire agli altri di comprendere la tua valutazione. Scrivi la recensione nella lingua che preferisci e Google la tradurrà automaticamente per le persone che ne parlano un’altra. Sii il più specifico possibile per aiutare gli altri quando cerchi consigli e per guadagnare punti per diventare una guida locale. Completa la tua recensione con un paio di foto, rendendola completa e degna di essere letta da altri! A seconda del tipo di locale per il quale stai lasciando una recensione, la schermata della recensione potrebbe includere alcune domande aggiuntive, come il tipo di viaggio che hai prenotato o se hai ordinato da asporto o se sei andato a cenare. Questa funzione è ancora in versione beta e potrebbe non appaiono per tutti. In tal caso, completalo per fornire una guida migliore agli altri e guadagnare più punti. Una volta che hai finito di scrivere la tua recensione, dai un’ultima occhiata e tocca Pubblica nell’angolo in alto a destra. Maps si congratula con te mostrandoti quanti punti hai guadagnato grazie alla tua recensione.

Come lasciare una recensione utilizzando Google Maps sul tuo PC o Mac

Se preferisci completare il processo comodamente dal tuo computer, il processo è anche semplice:

Apri Google Maps in Google Chrome o nel tuo browser web preferito. Fai clic sul menu nell’angolo in alto a sinistra Fai clic su I tuoi contributi . Lo schermo suggerisce automaticamente i luoghi che hai visitato di recente in una visualizzazione elenco a sinistra o sulla mappa. Scegli il luogo di cui vuoi scrivere e seleziona Scrivi una recensione . Se non riesci a trovare il luogo di cui vuoi scrivere nell’elenco, cercalo come faresti di solito. Seleziona il nome del luogo e scorri verso il basso fino alla sezione Riepilogo recensioni . Vedrai un pulsante che dice Scrivi una recensione . Dagli una valutazione a stelle e condividi la tua esperienza in dettaglio. Al termine, fai clic su Pubblica per pubblicare

Come modificare la tua recensione su Google

Ci sono alcuni casi in cui una recensione deve essere modificata. Che si tratti solo di correggere un errore di battitura o di riscriverlo perché la tua opinione è cambiata, Google Maps semplifica l’aggiornamento delle tue recensioni.

Sul tuo telefono, i passaggi sono piuttosto semplici:

Apri l’ app Google Maps . Tocca il pulsante Contribuisci nella parte inferiore dello schermo. Tocca Visualizza il mio profilo . Scorri verso il basso per vedere la tua recensione recente. Puoi anche selezionare Visualizza tutte le recensioni per visualizzare quelle precedenti. Tocca il menu di overflow (⋮) accanto alla recensione che desideri modificare e fai clic su Modifica recensione . Quando sei soddisfatto delle modifiche, tocca il pulsante Pubblica nell’angolo in alto a destra.

Come diventare una guida locale su Google

Lasciare recensioni non significa solo lamentarsi. È un modo per aiutare la comunità di utenti a scoprire nuovi luoghi che sono un ottimo abbinamento per loro e capire perché ti sei sentito in modo particolare riguardo a un luogo. Per incoraggiare questo, ogni recensione, foto o commento che lasci ti garantisce punti . Più punti hai, più alto sarà il tuo livello di Google Maps. Una volta raggiunti i 250 punti, sarai considerato una guida locale , il che significa che le tue recensioni appariranno per prime e riceverai l’accesso anticipato a nuove funzionalità e premi unici.

Questo è un ottimo modo per motivare gli utenti a contribuire lasciando recensioni e pubblicando immagini, correggendo dati falsi e aggiungendo nuovi luoghi. Se vuoi guadagnare ancora più punti, vai alla scheda Contribuisci in Google Maps ed esplora le varie opzioni.

Google Maps è molto più di recensioni

Google Maps è, senza dubbio, la migliore mappa disponibile (scusate, Apple Maps). Sebbene Google Maps sembri semplice, ha molte funzionalità di cui le persone non sono a conoscenza. Se non sei un professionista della navigazione, dai un’occhiata ai nostri migliori suggerimenti e trucchi di Google Maps ; pochi minuti e alcune modifiche possono un sacco di tempo.