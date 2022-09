I prezzi dell’App Store aumenteranno in Europa il prossimo mese

Apple ha annunciato oggi che, già dal 5 ottobre, i prezzi delle app dell’App Store e degli acquisti in-app aumenteranno in tutti i paesi e territori che utilizzano l’euro. Gli aumenti sono attualmente il risultato della debolezza dell’euro nei confronti del dollaro USA. Secondo Apple, i prezzi delle app e degli acquisti in-app aumenteranno anche in Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pakistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia e Vietnam.

Per coloro che non hanno familiarità con il funzionamento dei prezzi dell’App Store, Apple offre agli sviluppatori livelli preimpostati a cui possono quotare la loro app e questi livelli aumenteranno per l’euro il mese prossimo. Ad esempio, il livello uno aumenterà da € 0,99 a € 1,19, mentre il livello massimo dovrebbe aumentare da € 999 a € 1.199, secondo Apple.

Apple adegua periodicamente i livelli di prezzo dell’App Store in tutto il mondo e ulteriori informazioni su questo aumento sono disponibili sul sito Web degli sviluppatori di Apple . Alcuni sviluppatori possono modificare il livello di prezzo della loro app per adeguarsi agli aumenti.

Gli abbonamenti con rinnovo automatico non sono interessati dagli aumenti di prezzo.