I primi smartphone con Wi-Fi 7 più veloce in arrivo già nel 2024

I primi smartphone che supportano il Wi-Fi 7 potrebbero iniziare a uscire già nella seconda metà del 2024, secondo un nuovo rapporto di DigiTimes che cita backend house e laboratori di ispezione IC.

Wi-Fi 7 è in grado di utilizzare canali a 320 MHz e supporta la tecnologia di modulazione di ampiezza in quadratura 4K (QAM), fornendo in definitiva velocità fino a 2,4 volte superiori rispetto a Wi-Fi 6 con lo stesso numero di antenne.

Presentato come la prossima grande evoluzione della tecnologia Wi-Fi generazionale, Wi-Fi 7 dovrebbe fornire velocità di “almeno 30” gigabit al secondo e potrebbe persino raggiungere i 40 Gbps, secondo Wi-Fi Alliance . Offrirà velocità abbastanza elevate per AR/VR di prossima generazione, streaming video 8K e dispositivi di gioco.

Wi-Fi 6 offre velocità fino a 9,6 Gb/s e WiFi 5 al massimo a 3,5 Gb/s, quindi WiFi 7 sarà un notevole miglioramento al momento del lancio. Non si sa ancora quando Apple potrebbe implementare il Wi-Fi 7, ma vale la pena notare che Apple non ha nemmeno adottato il Wi-Fi 6E, disponibile dal 2019.

I dispositivi Apple utilizzano ancora il Wi-Fi 6 e c’è la possibilità che Apple rimanga con il Wi-Fi 6 fino al lancio del Wi-Fi 7, saltando completamente il Wi-Fi 6E. DigiTimes suggerisce che con il lancio di Wi-Fi 7 all’orizzonte, Wi-Fi 6E è “solo una tecnologia di transizione”.

Il Wi-Fi 7 arriverà prima su router e notebook prima di arrivare su smartphone. A gennaio, MediaTek ha presentato una demo del Wi-Fi 7 e Intel ha affermato che prevede di adottare il Wi-Fi 7 nei laptop PC entro il 2024, con la tecnologia che apparirà nei principali mercati nel 2025. Qualcomm sta anche lavorando su opzioni di chip Wi-Fi 7 che dovrebbero apparire nello stesso lasso di tempo.