Risolto il problema con la vibrazione della fotocamera di iPhone 14 Pro in arrivo la prossima settimana

Apple è a conoscenza di un bug che fa tremare e vibrare le fotocamere di iPhone 14 Pro e Pro Max e una soluzione dovrebbe arrivare la prossima settimana, secondo un portavoce di Apple .

Dopo il rilascio dei modelli ‌iPhone 14 Pro‌, gli utenti hanno notato quasi subito che c’era un problema di scuotimento con app per fotocamere di terze parti come Snapchat, TikTok e Instagram. Il bug fa vibrare la fotocamera in modo incontrollabile, il che si traduce in video notevolmente mossi.

Il problema sembra essere diffuso dato il numero di lamentele che abbiamo visto finora. Il fatto che Apple sia in grado di risolverlo in un aggiornamento software conferma che si tratta effettivamente di un problema software e non è qualcosa relativo all’hardware.

L’app Fotocamera di Apple non è interessata dal bug di vibrazione ed è un problema limitato alle app di terze parti. Al momento, non esiste una soluzione alternativa e gli utenti di ‌iPhone 14 Pro‌ e Pro Max dovrebbero evitare di utilizzare la fotocamera in app come Instagram e TikTok fino a quando Apple non sarà in grado di risolvere il problema la prossima settimana.