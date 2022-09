Test di Stage Manager su un iPad Pro 2018 con il nuovo iPadOS 16.1 Beta

Con l’ultima versione beta di iPadOS 16.1 fornita oggi agli sviluppatori, la funzione Stage Manager è stata estesa ai modelli iPad Pro 2018 e 2020. Abbiamo pensato di testarlo su un vecchio ‌iPad Pro‌ per vedere come funziona, perché Apple ha passato diversi mesi a dirci che non offriva un’esperienza soddisfacente su iPad non M1.

Stage Manager è la funzionalità più importante di iPadOS 16 e prima di oggi era limitato a ‌M1‌ ‌iPad Pro‌ e ‌M1‌ iPad Air , i nuovissimi iPad di Apple del 2021. I vecchi modelli ‌iPad Pro‌ del 2018 e 2020 non erano in grado di utilizzare Stage Manager , portando a reclami da parte dei proprietari di iPad .

In effetti, Apple ha rimosso completamente il supporto del display esterno dall’iPadOS 16.1 beta e, quando verrà restituito entro la fine dell’anno, continuerà a essere limitato ai modelli ‌M1‌ ‌iPad‌. Quindi i modelli ‌iPad Pro‌ 2018 e 2020 possono utilizzare Stage Manager, ma non nella sua piena implementazione con un display esterno.

Stage Manager sul dispositivo è limitato a quattro app in uso contemporaneamente, mentre con un display esterno possono essere aperte fino a otto app. Nei nostri test affiancati, Stage Manager ha funzionato bene sull’‌iPad Pro‌ del 2018, anche se non è stato veloce come l’‌M1‌ ‌iPad Pro‌.

Il lancio di ‌iPadOS 16‌ è stato ritardato per dare ad Apple il tempo di lavorare su Stage Manager, perché aveva dei bug e c’erano lamentele sulla sua funzionalità. Apple lo ha migliorato beta dopo beta ed è un’esperienza molto più fluida rispetto a poche settimane fa.