Velocità di ricarica massima di iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max testate

Un sito web cinese ha testato una varietà di adattatori di alimentazione Apple con iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max , fornendo dati utili sulle velocità di ricarica e rivelando quale caricabatterie è il più prezioso per una ricarica rapida.

La risposta breve è scegliere l’ adattatore di alimentazione USB-C da 30 W di Apple , che a $ 39 è il caricabatterie più economico dell’azienda in grado di caricare iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max alle velocità di ricarica massime supportate di 25 W e 27 W, rispettivamente. Tutti gli altri caricabatterie Apple più costosi, come il nuovo adattatore da 35 W con doppie porte USB-C per $ 59, caricano i dispositivi a velocità pari a velocità trascurabilmente più elevate nella migliore delle ipotesi.

Il grafico seguente è in cinese, ma mostra che tutti gli adattatori Apple da 29 W o superiori hanno caricato l’iPhone 14 Pro Max da 26 W a quasi 27 W.

Mentre le velocità di ricarica per iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro restano da vedere, l’adattatore da 30 W dovrebbe essere la scelta migliore anche per questi dispositivi.

È interessante notare che Chongdiantou ha scoperto che l’iPhone 14 Pro Max può raggiungere brevemente velocità di ricarica di picco di quasi 29 W con il vecchio alimentatore da 29 W di Apple, progettato per MacBook da 12 pollici e interrotto a giugno 2018.

In confronto, iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max sono in grado di raggiungere velocità di ricarica fino a 23 W e 27 W , rispettivamente, secondo il sito Web gemello di Chongdiantou ChargerLAB , quindi le velocità di ricarica Lightning per tutti i modelli di iPhone 14 sono sostanzialmente le stesse quest’anno prima di Apple prevede il passaggio a USB-C per i modelli iPhone 15 il prossimo anno.

Apple non include più un caricabatterie nella confezione con nessun iPhone. Per tutti e quattro i modelli di iPhone 14, la società afferma che gli utenti possono caricare i dispositivi al 50% in circa 30-35 minuti con un alimentatore supportato da 20 W o superiore.