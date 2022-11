Android o Ios: chi offre l’esperienza di gioco migliore?

Alcune persone che sono appassionate di giochi di casinò potrebbero decidere di andare ad acquistare un dispositivo mobile o di usufruirne anche sulla base del desiderio di avere un’esperienza migliore di gioco.

È naturale che sia così, perché tutti abbiamo le nostre preferenze di utilizzo e soprattutto ci troviamo meglio di volta in volta con iOS rispetto che Android o viceversa.

Ma questo articolo ha proprio lo scopo di andare ad individuare i punti di forza e punti di debolezza che sono sottesi a questi due sistemi operativi, per fare una scelta più consapevole.

Negli ultimi anni è molto più divertente giocare online proprio grazie al fatto che la grafica è diventata ad alta definizione. Così come quando è necessario andare a valutare un gioco rispetto a diversi punti di vista diverse caratteristiche, lo stesso si può fare quando si vuole andare a valutare un sistema operativo rispetto ai vantaggi che porta ad un giocatore di giochi di casinò.

Grazie anche alla possibilità di andare a fare delle verifiche rispetto alle statistiche di utilizzo di entrambi i dispositivi, si possono avere dei dati più chiari che parlano del comportamento e dell’effettivo gradimento delle persone, mostrato nella concretezza della quotidianità.

Per quanto riguarda le possibilità di scelta, ovvero il numero di giochi a cui non utente può avere accesso non c’è paragone all’interno di questo confronto.

I giochi presenti sull’Apple Store sono solamente il 25% dei giochi totali che invece possono essere a disposizione sullo Store di Android.

Ciò non significa che ci sia una penuria di possibilità. Infatti questo 25% di giochi, che si hanno a disposizione giocando con iOS, corrispondono a circa 1 milione di applicazioni, quindi si ha tutto il tempo di andare a provarle.

Tirando le somme su pregi e difetti di iOS e Android

Se si vuole mettere il focus su un reale ed effettivo funzionamento dei giochi di casinò, secondo le statistiche il sistema operativo iOS consente di giocare in maniera più fluida e senza problematiche che possono insorgere mentre si è concentrati sul gioco. Android, invece, ha più problemi riconducibili al suo sistema operativo.

Questo potrebbe dipendere dal fatto che iOS si trova in iPhone e iPad che continuano ad essere dispositivi sempre più evoluti e non è un caso che tra poco sarà annunciato il lancio di nuovi modelli

Invece, il sistema operativo di Android, potrebbe essere veramente installato in qualunque genere di dispositivo, anche su quei dispositivi che hanno delle problematiche per quanto riguarda la fluidità di funzionamento.

C’è un enorme vantaggio che però può riscattare questo sistema operativo. Si tratta del fatto che gli aggiornamenti vengono rilasciati in maniera più numerosa e molto in anticipo rispetto a quanto non avvenga nell’Apple Store.

Ci sono delle caratteristiche molto positive che potrebbero, invece, far pendere lago della bilancia e della scelta su un dispositivo della Apple e quindi sul sistema operativo iOS.

Dal punto di vista economico, gli utenti che utilizzano iOS sono disposti a spendere di più per i giochi, ma anche per le App. Questo è un incentivo al lavoro e alla creatività che incide molto emotivamente su sviluppatori molto bravi.

Se magari si affeziona poco ai giochi che si vuole cambiare molto spesso, avere iOS consente di avere prima di chiunque altro di nuovi giochi da provare, sebbene questo, come è già stato specificato, possa comportare un costo.

Quindi, andando a riassumere si può dire che scegliere Android significa avere più opzioni oltre che più aggiornamenti del gioco che si sta giocando.

Scegliere iOS significa, invece, avere un’esperienza decisamente migliore dal punto di vista della piacevolezza della fluidità del gioco, avere accesso istantaneo alle novità più interessanti.