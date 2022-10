Apple presenta il nuovo design di test per il sito Web iCloud

Apple ha presentato oggi un design rivisto per il sito Web iCloud.com, disponibile in versione beta sul sito di test di Apple, beta.icloud.com .

Il design aggiornato è un notevole allontanamento dall’attuale design di iCloud , che mostra riquadri completi con anteprime per Foto , Posta, iCloud Drive , Note e altro, su una Home page personalizzabile.

Puoi scegliere le app che usi di più per la home page di ‌iCloud‌, selezionando da tutte le app sopra elencate e dalle app che includono Pages, Numbers, Keynote e Calendar.

Apple ha leggermente ridisegnato alcune app, modificando le barre degli strumenti e la posizione dei pulsanti per un’esperienza più snella.

Chiunque può vedere la nuova interfaccia ‌iCloud‌ visitando il sito beta . Sarà in fase di test per un po’ di tempo e, dopo che Apple avrà risolto eventuali bug con il design, è probabile che il nuovo look si espanda al sito Web principale ‌iCloud‌.