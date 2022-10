Apple sta preparando iOS 16.0.3 con più correzioni di bug dopo il lancio di iPhone 14

iOS 16.0.2 è stato rilasciato il mese scorso con diverse correzioni di bug per problemi di iPhone 14, richieste di autorizzazione di copia e incolla eccessive e altro ancora. Ora, le prove suggeriscono che Apple sta pianificando il rilascio di iOS 16.0.3 con ulteriori correzioni di bug.

La prova di un imminente aggiornamento del software iOS 16.0.3 è stata mostrata nei registri di analisi di MacRumors , che in passato sono stati un indicatore affidabile.

Ci sono molti bug rimanenti di iOS 16 che iOS 16.0.3 dovrebbe risolvere, incluso un problema con il volume basso durante le telefonate CarPlay effettuate con un iPhone 14 Pro, lo sfarfallio del display su alcuni modelli di iPhone quando la luminosità è bassa , una stringa di testo che può arrestare in modo anomalo l’app Mail, un errore durante il tentativo di modificare i video in modalità Cinematografia girati su un iPhone in Final Cut Pro e iMovie sul Mac e altro ancora.

Non è chiaro quando Apple prevede di rilasciare iOS 16.0.3, ma la nostra migliore ipotesi è questa settimana o la prossima settimana, dato che iOS 16.1 dovrebbe essere rilasciato entro la fine del mese. iOS 16.1 include il supporto per le attività dal vivo in app di terze parti, una nuova opzione di ricarica con energia pulita per gli utenti statunitensi, supporto per gli accessori Matter nell’app Home, Apple Fitness+ senza Apple Watch, un’icona della percentuale della batteria per ulteriori modelli di iPhone e altro ancora .

C’è la precedenza per gli aggiornamenti iOS back-to-back incentrati sulle correzioni di bug. iOS 15.0.1 e iOS 15.0.2 sono stati rilasciati a 10 giorni di distanza l’anno scorso, mentre iOS 11.0.2 e iOS 11.0.3 sono stati rilasciati a otto giorni di distanza dopo il lancio di iPhone 8 nel 2017.