Asustor Lockerstor 2 Gen2 (AS6702T), NAS piccolo ma potente | Recensione

Asustor è ormai da alcuni anni uno dei più importanti produttori di NAS, affiancandosi ai marchi più famosi come Synology, QNAP e TerraMaster, che con i loro prodotti di punta fanno da padrone sul mercato. Asustor con il suo Lockerstor 2 ha colmato il gap che era presente in passato con i prodotti concorrenti. Con la presentazione del nuovo Lockerstor 2 di seconda generazione (AS6702T), la casa taiwanese legata ad ASUS si pone dunque l’obiettivo di raggiungere definitivamente la concorrenza, cercando di surclassarla.

L’AS6702T è un NAS a due alloggiamenti con numerose funzioni premium. Con un buon prezzo/qualità, è il massimo che puoi ottenere in questo momento per una NAS con supporto per un massimo di due unità. RAM DDR4 aggiornabile, rete da 2,5 Gb e un eccellente sistema operativo per installare ed eseguire tutte le tue app NAS preferite.

Rispetto alla precedente generazione, sono state prodotte numerose modifiche per aumentare notevolmente le prestazioni. In primis spicca l’adozione di un nuovo processore, a cui si aggiunge l’impiego di nuove RAM che lavorano a frequenze superiori e l’espansione degli slot M.2 internamente disponibili. Nello specifico, a bordo del nuovo Asustor Lockerstor 2 Gen2 troviamo un processore Intel Celeron N5105 , che garantisce una maggior potenza di calcolo e anche una maggior efficienza rispetto al Losckerstor 2 Gen 1, che monta un Intel Celeron J4125, processore più datato e più energivoro . L’adozione di questo nuovo hardware ha impattato in maniera decisa sui consumi, visto che con tutti gli slot HDD e SSD popolati, il dispositivo consuma solo 21W .

Abbiamo ben quattro nuovi slot SSD M.2. E rispetto ad altre aziende come Synology, puoi utilizzare liberamente uno qualsiasi dei quattro slot SSD per la memorizzazione nella cache o l’archiviazione. Esatto: ASUSTOR ti consente di utilizzare fino a quattro slot M.2 per una rapida archiviazione flash.

Un Super NAS per le piccole imprese

L’AS6702T utilizza lo stesso involucro grigio e nero del suo predecessore, l’ AS6602T , che misura 6,4 x 4,2 x 9 pollici (HWD). Due alloggiamenti per unità sostituibili a caldo si trovano sulla parte anteriore dell’involucro, insieme a indicatori LED per l’alimentazione, USB, LAN e lo stato del sistema. Le slitte per unità rimovibili sono dotate di indicatori LED per l’attività del disco rigido e le slitte possono essere bloccate per impedire accessi indesiderati. In primo piano ci sono anche i pulsanti di alimentazione e Backup One-Touch, oltre a una porta USB 3.2 di tipo A.

Anche sul retro ci sono due porte Ethernet da 2,5 Gbps. Le reti che utilizzano sistemi operativi Windows e Windows Server compatibili possono utilizzare il protocollo multicanale Server Message Block (SMB) per aggregare le due porte per aumentare le velocità di rete fino a 5 Gbps totali. Alle porte Ethernet si uniscono un’uscita video HDMI 2.0, un jack di alimentazione e un pulsante di ripristino.

La ventilazione è gestita dai pannelli anteriore e superiore, con l’unica ventola da 70 mm nella parte posteriore che aspira l’aria attraverso il telaio. Il pannello posteriore ospita l’ingresso CC, la seconda porta USB-A 3.2 Gen 2×1, l’uscita HDMI e due porte LAN da 2,5 Gb.

Asustor Data Master

Come con tutti i dispositivi NAS Asustor, Lockerstor AS6702T è gestito utilizzando il sistema operativo Asustor Data Master, un sistema operativo basato sul Web che assomiglia a Microsoft Windows. Quando si fà l’accesso la prima volta nel sistema operativo, vedrai un desktop con varie icone, tra cui il Controllo accessi, Monitoraggio attività, App Central, Backup e ripristino, Esplora file, Impostazioni e Snapshot Center.

Il menu Controllo accessi consente di creare e gestire utenti e gruppi, aggiungere cartelle condivise, assegnare privilegi e creare unità virtuali. Tocca l’icona Activity Monitor per visualizzare in tempo reale CPU, memoria e attività di rete, insieme a grafici a torta colorati che mostrano le statistiche sull’utilizzo dell’unità.

Utilizzare Gestione archiviazione per creare e gestire volumi, visualizzare statistiche sull’integrità dell’unità, pianificare scansioni per blocchi danneggiati utilizzando Disk Doctor e visualizzare informazioni sull’unità SMART (Self Monitoring Analysis and Report Technology). Toccando l’icona Esplora file si apre una schermata in cui è possibile sfogliare, gestire e condividere i file archiviati sul NAS, assegnare i permessi alle cartelle e formattare le unità esterne.

Backup e ripristino consente di abilitare la sincronizzazione remota e il backup su cloud quando si utilizza il NAS come soluzione di backup. Qui puoi anche configurare le funzioni di backup One-Touch e FTP, creare programmi di backup e salvare le impostazioni di sistema. Utilizzare l’icona Impostazioni per configurare la velocità della ventola, la luminosità del LED, l’ibernazione del disco e le opzioni della modalità di sospensione; modificare l’ora e la data; abilitare l’utilità anti-malware di ADM Defender; e configurare le impostazioni di rete.

Prestazioni

L’AS6702T ha ottenuto punteggi ai vertici della categoria nei nostri test sulle prestazioni di trasferimento file. Calcolando la velocità di lettura e scrittura durante il trasferimento di una cartella contenente un mix di file di musica, video, foto e documenti dell’ufficio tra il NAS e un PC desktop connesso alla stessa rete.

Il suo punteggio di 94 MBps nel test di scrittura è tra i più alti che abbiamo visto, battendo Linkstation 720 (LS720D) (85 MBps), QNAP TS-253D-4G (90 MBps) e AS6602T (92 MBps). Nel test di lettura, anche l’AS6702T ha ottenuto 94 Mbps, mentre la Linkstation LS720D ha ottenuto 80 Mbps e il QNAP TS-253D-4G ha ottenuto 90 Mbps. Il punteggio di 94 MBps dell’Asustor Lockerstor 2 AS6602T corrispondeva all’AS6702T.

Conclusioni

Il nuovo Asustor Lockerstor Gen2 è sicuramente uno dei prodotti più validi sul mercato, vista l’ampia gamma di dotazioni e hardware di altissimo livello. cC’è da dire però che il prezzo di circa 550€, dischi esclusi, non è bassissimo , nonostante il NAS valga la spesa.