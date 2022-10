Come contattare il servizio clienti Amazon tramite telefono, e-mail o chat

Amazon è diventato il luogo in cui acquistare quasi tutto ciò che desideri online, inclusi i migliori display intelligenti Amazon Echo . Tuttavia, gli ordini possono andare persi durante la spedizione o potresti riscontrare problemi nell’elaborazione del pagamento. Il numero di cose che possono andare storte è infinito. L’app o il sito Web in genere ti reindirizza alla pagina dell’hub di supporto di Amazon. Ma cosa succede se hai bisogno di qualcosa di più specifico?

Controlla l’hub di assistenza clienti online di Amazon prima di andare avanti

Il servizio clienti di Amazon consiste principalmente nel suo eccellente hub di supporto online self-service, che si è dimostrato utile in molte situazioni. Una domanda comune che compare frequentemente è come modificare o reimpostare la password per il tuo account Amazon . Se hai bisogno di qualcos’altro, seleziona una delle sezioni della guida per trovare le risposte alle tue domande. Puoi anche cercare parole chiave specifiche per vedere un elenco di articoli relativi al tuo argomento.

Come trovare l’hub di supporto online per la versione desktop

Visita l’ hub di assistenza del servizio clienti Amazon nel tuo browser web preferito. Accedi al tuo account Amazon secondo necessità. Fai clic su una delle sezioni della guida per trovare ulteriori informazioni sull’argomento che stai cercando. Amazon fa del suo meglio per assisterti in questo modo con il suo hub di supporto, quindi non dovrai ricorrere alla ricerca di un rappresentante Amazon dal vivo.

Come trovare l’hub di supporto online utilizzando l’app Amazon sul tuo smartphone Poiché gli smartphone sono diventati il ​​dispositivo di riferimento per molti, potresti preferire passare all’app mobile sul sito Web desktop per facilità d’uso. È un modo conveniente per contattare l’assistenza clienti dall’app, soprattutto se non hai accesso a un computer desktop.

Per contattare il servizio clienti Amazon utilizzando l’app Android, procedi come segue:

Apri l’app Amazon, quindi tocca l’ icona del profilo in basso. Premi il pulsante Il tuo account nell’angolo in alto a sinistra. Nella sezione Servizio clienti , tocca l’ opzione Contattaci . Seleziona l’ opzione Ottieni aiuto con qualcos’altro nella parte inferiore della pagina. Selezionare Aiuto con un articolo diverso è utile se desideri restituire o rimborsare un ordine precedente oltre ai tuoi acquisti recenti. Questa è la versione mobile dell’hub di supporto online che si trova all’interno dell’app, che copre vari argomenti relativi al tuo account Amazon.

Se vuoi evitare di parlare al telefono con un membro del team del servizio clienti Amazon dal vivo, vale la pena provare l’utilizzo del metodo e-mail. Può essere utile in alcuni casi, come una domanda generale su un prodotto o servizio. Se hai domande più urgenti relative all’account, potrebbero invitarti a chiamare il servizio clienti o utilizzare la chat dal vivo.

Indipendentemente dall’argomento e dall’urgenza dell’e-mail, alcuni hanno avuto un discreto successo nel convincere Amazon a rispondere alle loro domande di supporto e-mail. Se preferisci contattare il servizio clienti Amazon via e-mail, utilizza l’indirizzo cs-reply@amazon.com per inviare un messaggio.

Anche in questo caso, potrebbero indirizzarti a un metodo di contatto alternativo, anche se puoi convincerli a rispondere correttamente alla tua e-mail. Se non riesci a metterti in contatto con loro dopo aver atteso alcuni giorni per una risposta di follow-up, prova uno degli altri metodi di contatto menzionati in questa guida.

L’utilizzo dell’assistente di chat del servizio clienti di Amazon è la soluzione migliore se hai una domanda urgente o problemi relativi all’account. Combina l’hub del servizio clienti online con un chatbot interattivo, rendendolo utile per trovare le risposte che stai cercando.

Digiti le tue domande nella finestra della chat e ottieni risposte e azioni pertinenti che il chatbot individua dal suo database. Ottieni anche pulsanti di azione nella parte inferiore dello schermo per guidarti attraverso il processo in ogni fase con altre azioni simili.

Per accedere alla schermata del chatbot del servizio personalizzato Amazon, procedi come segue:

Visita l’ hub di supporto del servizio clienti Amazon nel tuo browser preferito. Accedi al tuo account Amazon secondo necessità. Seleziona il pulsante Qualcos’altro . Fare clic sull’opzione Ho bisogno di più aiuto per avviare la schermata del chatbot del servizio clienti.

Chatta con un agente del servizio clienti dal vivo utilizzando il sito Web

Puoi anche scegliere di chattare con un agente del servizio clienti Amazon dal vivo se il chatbot non è adatto alla tua situazione. Alla fine, il chatbot ti chiede se vuoi connetterti con una persona dal vivo se continui a dirgli che le risposte fornite non hanno risolto il tuo problema.

Per chattare subito con un membro del servizio clienti Amazon dal vivo, procedi come segue:

Avvia una nuova finestra di chat e digita parla con un rappresentante o rappresentante . Premi il pulsante Chatta con un associato ora in basso. Dopodiché, dovrebbe collegarti a uno degli agenti del servizio clienti Amazon. Se nessuno è disponibile per chattare, dovrebbe offrire opzioni da selezionare in alternativa. Ad esempio, il chatbot potrebbe chiederti se vuoi aspettare qualcuno nella finestra della chat o richiedere una telefonata.

Chatta con un agente del servizio clienti dal vivo utilizzando l’app Android