Cosa possiamo aspettarci dai giochi online nel futuro?

Sei un appassionato di giochi online e vuoi rimanere sempre aggiornato sul futuro, i mesi a venire per questo settore saranno ricchi di novità e possibilità sempre nuove per gli utenti. Parliamo di un settore molto variegato, che comprende sia il mondo del semplice divertimento fatto di app e console fino a quello dei casinò online. Vediamo quindi quali saranno le novità che ci riservano gli anni futuri e come sfruttarle al meglio per divertirsi e allo stesso tempo trarre vantaggi dalla propria passione.

Il metaverso e il gioco online

Ti sarà certamente capitato di sentire parlare del concetto di metaverso, un nuovo modo di concepire il gioco e l’intrattenimento che prevede di immedesimarsi ed entrare direttamente nell’azione.

Parliamo di una sorta di mondo alternativo che può essere costruito da una persona o da un gruppo, all’interno della quale posizionare il proprio sguardo e lasciarlo muovere nello spazio.

Si tratta di un concetto che può essere applicato a ogni genere di gioco, da quello più semplice come ad esempio una gara di macchine, a quello più complesso ed educativo come una storia avventurosa di scoperta e mistero.

Parliamo di una soluzione che dona la sensazione di trovarsi direttamente nella scena, interfacciandosi con l’avatar di altri giocatori, riprodotto con le sembianze della persona.

Immagina quindi di essere tu a correre su un campo da gioco, colpire la pallina da tennis o completare missioni che catturano maggiormente la tua attenzione.

Questo concetto esula dalla dimensione puramente ludica ed è utile anche a livello pedagogico, offrendo ad esempio ai ragazzi la possibilità di partecipare a una lezione o visitare un luogo archeologico comodamente da casa, assaportando l’esperienza come se realmente si stesse vivendo.

Questo sistema potrà essere incentivato in futuro da accessori che possono essere aggiunti al computer e alle console, come ad esempio particolari postazioni o oggetti che possono simulare meglio l’azione, moderni e capaci di comunicare con i dispositivi tramite una connessione wireless.

Miglioramento nella grafica

Negli ultimi anni, rispetto al passato, il mondo del gaming ha conosciuto un notevole sviluppo della grafica e del disegno, con lo scopo di simulare una realtà vera e propria che sia fedele allo scenario esistente.

Per il futuro l’obiettivo è fornire al giocatore un’ottica realistica al 100%, che gli consenta di sentirsi immerso nella dimensione prescelta a livello quasi fisico.

Pensa a come nel tempo la riproduzione dei calciatori nei giochi di calcio sia divenuta fedelissima alla realtà, non più basata su un prototipo di avatar standardizzato, ma sul massimo della personalizzazione.

Ti trovi davanti atleti che interagiscono e sbattono le palpebre, dicono frasi coerenti in base all’input che viene dato e sembrano realmente partecipare al gioco.

Questo potenziamento della visuale riguarda il computer e le console, meno le app e i tablet che hanno una prospettiva limitata.

Console portatili e la riscoperta del passato in chiave moderna

Vista la diffusione del gioco online, in futuro torneranno fortemente di moda le console portatili, ovviamente aggiornate nella grafica e nella funzionalità.

Se prima erano solo dispositivi fini a se stessi, in futuro potranno comunicare sia con quelli che si trovano nelle vicinanze sia con altre persone connesse alla rete, portando il gioco ovunque si desidera e non dovendo mai abbandonare la propria passione.

A dimensioni compatte fa fronte una tecnologia ottimale e assolutamente futuristica, accompagnata da una grafica accattivante e alla possibilità di aggiornare sempre il gioco tramite il web.

Il casinò online e la connessione con l’ambiente e gli altri giocatori

Nel futuro il mondo del casinò online proseguirà certamente la propria ascesa, in quanto sono molti i giocatori che amano dilettarsi sul tavolo verde da poker o roulette. Quello sul quale si cercherà di puntare con maggiore decisione è l’integrazione della persona nell’ambiente circostante, ricorrendo anche in questo caso al concetto di metaverso per donare un realismo superiore a tutta l’esperienza.

I casinò online sono sempre stati molto attenti alle innovazioni e non è un caso se i primi forse ad utilizzare concretamente il concetto di livestreaming sono stati proprio loro. Infatti i casino online con il lancio delle versioni live hanno permesso agli utenti di vivere un’esperienza di gioco incredibile, portando i giocatori in un casinò reale in quanto, attraverso una webcam, avevano la possibilità, per la prima volta di interloquire con un croupier in carne ed ossa. Una rivoluzione quando tutto ciò è avvenuto, circa 10 anni fa, il futuro con l’arrivo del metaverso e l’utilizzo di visori VR potrebbe dare quell’ulteriore step verso un’esperienza di gioco davvero immersiva. Staremo a vedere.

Le vecchie console e la modernità dello smartphone

Alle vecchie console fisse e che richiedono una postazione, non si sostituiranno solo quelle portatili ma anche gli smartphone, con la loro tecnologia sempre più potente in un dispositivo piccolo e multifunzionale.

Lo scopo è diversificare e rendere sempre più realistico il mondo delle app, sfruttando la risoluzione migliore degli schermi e la possibilità di essere connessi con il mondo.

Il vantaggio risiede nell’uso di un apparecchio che, oltre a permettere di giocare online, consente contestualmente di ricevere chiamate, messaggi ed essere connesso con ciò che accade nel mondo.

Play station e Xbox saranno sempre leader nel settore, ma perderanno parte del loro monopolio soprattutto con il target adulto di clientela, che non ha troppo tempo da dedicare al gioco e deve sfruttare ogni secondo libero per rilassarsi nel bel mezzo della giornata lavorativa.

Maggiore facilità di utilizzo del gioco

Per venire maggiormente incontro ai gusti del giocatore, in futuro le piattaforme cercheranno di proporre soluzioni innovativa ma alla portata non solo degli specialisti ma di tutti gli utenti che desiderano avvicinarsi a questo mondo.

Pertanto, pur ricorrendo a tecnologie avanzate, si punta a una semplificazione dei sistemi, soprattutto per quello che concerne il casinò online, che diventerà sempre più interattivo in modo da modularsi meglio ai desideri della singola persona, accontentata nello specifico e quindi più soddisfatta e gratificata rispetto al servizio offerto.

Sviluppo del gioco online per incentivare lo studio

Chi ha detto che il gioco online deve rimanere solo fine a se stesso e non può avere un fine pedagogico ed educativo? Si parla nello specifico della possibilità di usare in maniera ancora più massiccia la tecnologia in classe, ricorrendo ad esempio ai giochi di parole in connessione tra tutti quelli della classe, così da divertire anche i più piccoli ma allo stesso tempo poter proporre delle attività stimolanti e istruttive.

Immagina ad esempio di poter far vivere ai ragazzi delle avventure in prima persona all’interno di contesti storici come l’antico Egitto o la Roma imperiale, come se potessero toccare con mano ciò che li circonda e magari dilettandosi alla ricerca di tesori o utili strumenti.

Parliamo di un approccio multidisciplinare, che comprende materie come la storia, l’arte, la geografia e le scienze, incentivando i bambini ad approcciare a giochi più adatti alla loro età e con una finalità superiore del solo divertimento.

Queste sono solo alcune delle migliori novità che coinvolgeranno i giocatori nei prossimi mesi o anni, chissà quali altri passi avanti potrà fare la tecnologia, sfruttando al meglio il concetto di metaverso e personificazione che si sta configurando in questo periodo, affascinante sia per i veri appassionati sia per coloro che approcciano per la prima volta.