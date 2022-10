Come creare e inserire la tua firma in Google Docs

Digitare il tuo nome nei campi della firma online è diventato un modo popolare e in qualche modo accettabile per firmare documenti. Le cose cambiano quando ci si allontana dalla carta e si entra nel mondo digitale degli elaboratori di testi come Google Docs e Microsoft Word.

Firma il tuo documento con lo strumento di disegno di Google

Lo strumento Disegno è il modo più semplice per aggiungere una firma elettronica al tuo documento Google Documenti. È il servizio integrato di Google per la creazione di diagrammi e illustrazioni. Sebbene non sia potente come un software professionale, è abbastanza buono per semplici disegni e firme scritte a mano.

Ecco come usarlo:

Avvia Google Chrome e apri il documento Google che desideri firmare. Posiziona il cursore nel punto in cui desideri che appaia la firma. Fare clic sulla scheda Inserisci nella barra degli strumenti in alto. Fare clic su Disegno . Seleziona Nuovo dalle opzioni. Il software di disegno si apre in una finestra pop-up Fare clic sulla freccia accanto alla linea nella barra dei menu Disegno. Seleziona Scribble dal menu a discesa. Disegna la tua firma utilizzando il mouse, il trackpad o il touchscreen. Fare clic sul pulsante blu Salva e chiudi nell’angolo in alto a destra della finestra

Modifica la tua firma

La firma che aggiungi al tuo documento Google Documenti non è permanente. Puoi modificarlo o modificarlo se necessario.

Poiché la firma appare nel documento con le dimensioni esatte che hai disegnato, puoi iniziare ridimensionandola. Selezionare l’annotazione per visualizzare il relativo riquadro di delimitazione. Quindi, trascina un lato per ridurlo o ingrandirlo.

Per modificare la firma, torna allo strumento Disegno toccando il pulsante Modifica . Lo stesso vale se vuoi cambiare la firma. E puoi rimuoverlo usando il pulsante Elimina o Backspace come faresti con una riga di testo.

Salva e riutilizza la tua firma per documenti futuri

Non è necessario disegnare una nuova firma ogni volta che è necessario aggiungerne una al documento. Risparmia tempo riutilizzando la firma. Inoltre, avrà lo stesso aspetto su tutti i tuoi file.

Per fare ciò, fai clic sul pulsante Modifica affinché la tua immagine torni allo strumento Disegno. Passa a Azioni > Scarica e seleziona un tipo di file. Quindi scarica la firma come file JPEG, PDF, PNG o SVG e usala in un altro documento senza ridisegnarla.

Firma il documento con un’immagine esistente della tua firma in Google Documenti

Quando si arriva al punto, firmare documenti è praticamente come aggiungere un’immagine utilizzando lo strumento di disegno di Google. Se utilizzi l’app Google sul tuo iPhone Apple o dispositivo Android top di gamma o non desideri utilizzare Google Draw, puoi inserire le firme aggiungendo un’immagine esistente.

Se non disponi di una firma dell’immagine, creane una dallo strumento di disegno di Google o da un software di terze parti come CreateMySignature.

Quindi, segui questi passaggi:

Apri il documento Google Doc che desideri firmare. Fare clic su Inserisci nella barra degli strumenti. Seleziona l’ opzione Immagine . Scegli Carica dal computer , Google Drive , URL o un’altra opzione pertinente. Puoi anche trascinare e rilasciare il file immagine nel documento sul tuo PC.

Usa la firma elettronica di Google Documenti per firmare il tuo nome

Google ha uno strumento di firma integrato per Documenti chiamato eSignature, ma è attualmente in versione beta. È progettato per aiutarti a eseguire rapidamente accordi e firmare documenti importanti in Google Documenti da qualsiasi luogo.