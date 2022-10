Il display di Google Pixel 7 Pro assorbe una quantità notevole di energia

Google Pixel 7 e 7 Pro sono ora disponibili per l’ acquisto e le nostre recensioni sono in diretta per darti un’idea di cosa puoi aspettarti. Tuttavia, continuiamo a imparare sempre di più sui dispositivi col passare del tempo. Ci siamo già lamentati della durata della batteria di Google Pixel 7 Pro e, secondo gli ultimi risultati, il display potrebbe essere difettoso.

Un test del display ha quindi rivelato che Pixel 7 Pro assorbe da 3,5 a 4 W alla piena luminosità regolare (circa 600 nits), a seconda di quali altri componenti del telefono sono attivi contemporaneamente.

Il telefono Samsung assorbe solo più di 4 W con una luminosità di oltre 1100 nits, che è notevolmente più luminosa del Pixel 7 Pro a 600 nits. Il Pixel 6 Pro raggiunge 4 W di consumo energetico a 800 nits, che è ancora più luminoso del Pixel 7 Pro.

Possiamo corroborare questi risultati con un nostro Pixel 7 Pro, che mostra lo stesso assorbimento di potenza elevato trovato da XDA. Possiamo anche confermare che il Pixel 7 non condivide questo problema, con il suo display che si accontenta di molta meno energia.

Questo non è terribile, ma altri telefoni offrono statistiche molto migliori. L’omissione della ricarica ultraveloce che vediamo su telefoni come OnePlus 10T lo rende un problema più grande, con Pixel 7 Pro che impiega più di un’ora e mezza per caricarsi completamente.