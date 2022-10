Google offre fino a $ 750 di sconto su un nuovo Pixel 7 per un iPhone 13 Pro Max da 1 TB

Google mira ad attirare gli utenti iPhone verso i suoi nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro offrendo elevati valori di scambio per i modelli di iPhone 13 di generazione precedente . Google offre fino a $ 750 in valore di permuta ai clienti ‌iPhone‌, con i $ 750 offerti per un iPhone 13 Pro Max con 1 TB di spazio di archiviazione, originariamente al prezzo di $ 1599.

Google offre $ 595 per un ‌iPhone 13 Pro‌ Max da 128 GB, $ 645 per un modello da 256 GB e $ 695 per un modello da 512 GB. La stessa Apple offre solo un massimo di $ 720 per i clienti che scambiano un ‌iPhone 13 Pro‌ Max con un nuovo smartphone, come il 14 Pro Max.

Con un massimo di $ 750, Pixel 7 da $ 599 sarebbe gratuito, mentre Pixel 7 Pro potrebbe essere acquistato per $ 150 poiché ha un prezzo a partire da $ 899.

Vale la pena notare che Apple non offre neanche lontanamente lo stesso valore di permuta per dispositivi Android come Pixel 6, fornendo un valore massimo di permuta di soli $ 240 per Pixel 6 Pro dell’anno scorso.

I dispositivi Apple generalmente mantengono il loro valore meglio dei dispositivi Android a causa della domanda e perché Apple fornisce aggiornamenti software per almeno cinque anni dopo il lancio.