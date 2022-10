Intel pianifica migliaia di licenziamenti a causa del rallentamento del mercato dei PC

Intel prevede di ridurre di migliaia il numero dei suoi dipendenti nel tentativo di ridurre i costi di fronte al rallentamento del mercato globale dei PC .

I team di vendita e marketing dell’azienda potrebbero vedere tagli che interessano circa il 20% del personale, afferma il rapporto, citando persone a conoscenza della questione che desideravano rimanere anonime.

La “grande riduzione dell’organico” non è stata ufficialmente resa pubblica, ma dovrebbe essere annunciata già questo mese, all’incirca nel periodo del rapporto sugli utili del terzo trimestre di Intel, il 27 ottobre. L’ultima grande ondata di licenziamenti in Intel è stata nel 2016, quando circa 12.000 persone sono state licenziate. Sulla base dell’ultimo conteggio di luglio, Intel ha attualmente circa 113.700 dipendenti.

Aziende del calibro di Lenovo, HP e Dell sono state tutte colpite da un calo significativo delle vendite di PC a causa dell’inflazione globale e dell’instabilità geopolitica, e il forte calo della domanda di processori per PC ha influito negativamente sulle entrate di Intel.

Le spedizioni di PC in tutto il mondo sono entrate in caduta libera nel terzo trimestre, con vendite complessive in calo del 18%, secondo i numeri compilati da Canalys . IDC ha fornito risultati simili , con vendite in calo di oltre il 15%, mentre Gartner ha riportato che le spedizioni di PC sono diminuite del 19,6% nello stesso trimestre.

Tuttavia, le azioni di Intel sono state colpite più duramente di altri produttori di chip poiché lotta per riconquistare la quota di mercato persa da rivali come AMD. All’inizio di quest’anno, Intel aveva affermato che le vendite del 2022 sarebbero state di circa 11 miliardi di dollari inferiori a quanto previsto e ora si dice che gli analisti prevedano un calo dei ricavi del terzo trimestre di circa il 15%. Anche i margini di Intel sono in calo.

Durante la richiesta degli utili del secondo trimestre, Intel si è impegnata a tagliare le spese e ad apportare altre modifiche per migliorare i profitti. Tuttavia, le prospettive a breve termine rimangono scarse. Il produttore di chip non si è ancora ripreso dall’impatto della decisione di Apple nel 2020 di abbandonare l’utilizzo di processori Intel nei suoi computer Mac e adottare invece il silicio Apple personalizzato. Ha anche perso la sua posizione privilegiata nella produzione di microprocessori a favore di TSMC e Samsung Electronics.

Per contrastare le condizioni di mercato e promuovere l’innovazione, Intel sta cercando di vendere chip più avanzati basati sull’intelligenza artificiale al mercato dei data center e sta lavorando con TSMC per costruire chip utilizzando il processo a 5 nm della fonderia taiwanese. Intel prevede inoltre di vendere azioni della sua attività di tecnologia a guida autonoma Mobileye in un’offerta pubblica iniziale, che è stata valutata 30 miliardi di dollari.