Le migliori app di chat video su Android nel 2022

La messaggistica sociale è parte integrante dell’attività online; quasi tutti i giorni, puoi entrare e uscire dalle chiamate, inviare messaggi a chiunque in tutto il mondo e inviare contenuti multimediali privati ​​in vari canali.

Molte aziende hanno persino adottato l’utilizzo di piattaforme per connettersi socialmente e probabilmente i tuoi amici/familiari hanno già più di qualche dozzina di app social sui loro telefoni.

Trovare una piattaforma per inviare messaggi è incredibilmente facile, ma questo non è necessariamente vero per le chat video, grazie alle preoccupazioni per i fastidiosi limiti dei partecipanti, le scarse connessioni del server e la mancanza di fluidità per entrare e uscire dalle chiamate.

Attualmente, una delle migliori app per le videochiamata; le chiamate che fai su Google Meet hanno un ritardo minimo o nullo e la qualità audio/video è di prim’ordine. Chiunque abbia un account Google può creare una sessione che contiene 100 persone nella chiamata per un’ora e tutto ciò che devi fare è condividere il collegamento creato dall’host per iniziare.

Google Meet include una modalità per scattare foto e una modalità famiglia integrata in cui puoi scarabocchiare e aggiungere maschere/effetti divertenti durante una chiamata. Se desideri un’esperienza di chiamata più ampia, sufficientemente ampia da ospitare aziende e scuole più grandi, puoi pagare in un piano Google Workspace per tenere una chiamata con 500 partecipanti e 100.000 spettatori.

Viber è un’app social all-in-one in cui puoi inviare messaggi di testo ed effettuare videochiamate con i tuoi contatti, utilizzare la crittografia end-to-end per messaggi e videochiamate ed effettuare chiamate verso telefoni fissi e cellulari a basso costo tramite VoIP.

Puoi selezionare uno qualsiasi dei tuoi contatti per le videochiamate o avviare una videochiamata di gruppo con altri 39 partecipanti, che è molto più della maggior parte! Viber è una fantastica alternativa a Telegram e Whatsapp, garantendo totale accessibilità e privacy per ogni chiamata che effettui.

Zoom è simile a Google Meet, tranne per il fatto che chiunque può accedere alla riunione Zoom se dispone del collegamento di invito (non è richiesto alcun account per partecipare quando si accede tramite la versione web). Puoi impostare le tue chiamate in videoconferenza su HD, fino a 720p per impostazione predefinita o 1080p per account a pagamento. Un’altra grande caratteristica è la possibilità di registrare le riunioni tramite l’app sul cloud Zoom. In questo modo puoi visualizzare, condividere e scaricare la registrazione quando preferisci.

Whatsapp può ospitare solo 8 partecipanti alla volta, il che è perfetto se tutto ciò che stai cercando è una chat veloce con la tua famiglia e i tuoi amici che potrebbero essere in viaggio, soprattutto quando Whatsapp è così popolare, molti lo hanno già installato.

Nel complesso, Whatsapp è un’app di messaggistica solida e sicura da aggiungere alla tua libreria e molto probabilmente non avrai problemi a trovare altri utenti.