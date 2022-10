I MacBook potrebbero diventare “assemblati in Thailandia” mentre Apple diversifica la catena di approvvigionamento

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple potrebbe espandere la produzione di MacBook in Thailandia in futuro poiché l’azienda continua a diversificare la sua catena di approvvigionamento.

In una serie di tweet di oggi, Kuo ha affermato che il principale luogo di produzione al di fuori della Cina per i futuri MacBook di Apple potrebbe essere la Thailandia. Kuo ha osservato che l’intera gamma di modelli di MacBook Air e MacBook Pro di Apple è attualmente assemblata in fabbriche cinesi.

Kuo ha affermato che Apple prevede di aumentare le spedizioni di prodotti negli Stati Uniti da fabbriche non cinesi entro i prossimi 3-5 anni, ma non è chiaro se ciò includerà i MacBook assemblati in Thailandia entro quel lasso di tempo. Quanta Computer, fornitore di lunga data di MacBook di Apple, ha ampliato le sue operazioni in Thailandia negli ultimi anni.

Negli ultimi anni Apple ha ampliato la sua catena di approvvigionamento oltre la Cina, con una parte della produzione che ora avviene negli stabilimenti in India e Vietnam . Kuo ha affermato che questa diversificazione aiuta Apple a evitare rischi come i dazi statunitensi sulle importazioni cinesi.