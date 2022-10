i nuovi modelli M2 di iPad Pro saranno annunciati “tra pochi giorni”

Apple annuncerà i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici tra “pochi giorni”, ha affermato oggi il rispettato giornalista di Bloomberg Mark Gurman nella sua ultima newsletter Power On .

I nuovi modelli da 11 pollici e 12,9 pollici, nomi in codice J617 e J620, saranno il primo aggiornamento dell’iPad di fascia alta da aprile 2021, dove entrambi i modelli hanno ottenuto il chip M1 e un nuovo mini-LED da 12,9 pollici Schermo. Per il loro primo aggiornamento in un anno e mezzo, i prossimi modelli ‌iPad Pro‌ dovrebbero ottenere il chip di silicio M2 Apple, offrendo prestazioni più veloci e possibilmente nuove capacità di ricarica.

Per il design, i nuovi iPad assomiglieranno ai modelli attuali, senza che siano previste modifiche significative. Le prime voci dicevano che il modello più piccolo da 11 pollici avrebbe ottenuto un display mini-LED, attualmente disponibile solo sul modello più grande da 12,9 pollici, ma non è più previsto che ciò accada .

I nuovi modelli ‌iPad Pro‌ potrebbero anche presentare una qualche forma di capacità di ricarica MagSafe , come da rapporti precedenti . C’è anche la possibilità che i nuovi modelli ‌iPad Pro‌ possano essere dotati di funzionalità di ricarica wireless inversa, consentendo agli utenti di caricare il proprio iPhone o AirPod sul retro dell’‌iPad‌.

Dato l’aggiornamento incrementale previsto per i prossimi iPad, Apple non ha più in programma un evento per ottobre . Si prevede che Apple lanci i nuovi iPad e gli aggiornamenti della gamma Mac attraverso comunicati stampa e aggiornamenti sul suo sito Web.

Oltre ai nuovi modelli ‌iPad Pro‌, Apple dovrebbe rilasciare anche iPadOS 16 entro la fine del mese. A differenza degli anni passati, gli aggiornamenti di iPadOS e iOS di quest’anno non sono stati rilasciati contemporaneamente.

Invece, Apple ha ritardato ‌iPadOS 16‌ fino alla fine dell’autunno per concedergli più tempo per perfezionare l’aggiornamento e lavorare su Stage Manager.