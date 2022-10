Primi video dei nuovi Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch di Google

Google ha annunciato oggi il lancio degli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che competeranno direttamente con la gamma iPhone 14 , inoltre ha debuttato Pixel Watch, un concorrente di Apple Watch.

Dan Barbera, era presente all’evento di Google ed è stato in grado di provare i nuovi dispositivi per dirci se sono all’altezza dell’ultima linea di prodotti Apple.

Con un prezzo a partire da 649€, Pixel 7 è dotato di un display da 6,3 pollici, un involucro in alluminio opaco e un Gorilla Glass Victus anteriore e posteriore. Ha un chip Tensor G2 progettato da Google con 8 GB di RAM e un sistema a doppia fotocamera posteriore con una funzione di “sfocatura cinematografica” e obiettivi ampi e ultrawide.

Il più costoso Pixel 7 Pro ha un prezzo a partire da 899€, con il dispositivo più grande che offre un display da 6,7 ​​pollici (le stesse dimensioni di 14 Plus e Pro Max), un chip Tensor G2 con 12 GB di RAM, un sistema di fotocamere a triplo obiettivo con un obiettivo ultrawide da 12 megapixel, un obiettivo grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel. Le funzioni della fotocamera includono messa a fuoco macro, zoom Super Res 30x, Sfocatura cinematografica per i ritratti e Real Tone per tonalità della pelle realistiche.

Google ha aggiunto una funzione VPN integrata che sarà presto disponibile, inoltre gli smartphone Pixel 7 offrono una durata della batteria di oltre 24 ore, ricarica wireless rapida, sblocco delle impronte digitali e una funzione di rilevamento di tosse che è stata aggiunta alla funzionalità di monitoraggio del sonno.

Insieme ai telefoni Pixel 7, Google ha anche introdotto Pixel Watch, che compete con l’Apple Watch. Con un prezzo a partire da 399€, Pixel Watch ha un display rotondo, che lo distingue dal design del display rettangolare dell’Apple Watch.

Pixel Watch incorpora le funzionalità della società di proprietà di Google Fitbit, tra cui monitoraggio della frequenza cardiaca, ECG, monitoraggio del sonno, rilevamento delle cadute, SOS di emergenza e altro ancora.