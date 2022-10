Primi video con Il nuovo Pixel Watch di Google e l’Apple Watch Series 8

La scorsa settimana Google ha presentato Pixel Watch, uno smartwatch basato su Wear OS che ha un display rotondo e una suite di funzioni di monitoraggio della salute. Abbiamo preso un Pixel Watch e abbiamo pensato di confrontarlo con l’ultimo dispositivo indossato da polso di punta di Apple, l’ Apple Watch Series 8 .

Da quando l’Apple Watch è stato lanciato nel 2015, Apple non si è discostata da un quadrante rettangolare, mentre altri produttori di Android hanno giocato con design rotondi più simili ai quadranti tradizionali. Google ha optato per un design rotondo e il risultato finale è uno dei migliori orologi intelligenti rotondi che abbiamo visto.

Il fattore di forma rotondo funziona bene per la maggior parte del tempo, ma non è eccezionale quando arrivano le notifiche perché è una casella di notifica rettangolare cercando di inserirsi in un display circolare.

In termini di dimensioni, il Pixel Watch è delicato. Ha un diametro di 41 mm, quindi sembra più piccolo dell'”Apple Watch Series 8″ da 44 mm. È più simile all’Apple Watch da 41 mm ed è sminuito dall’Apple Watch Ultra più grande e ricco di funzionalità .

C’è un pulsante laterale e una corona sul Pixel Watch per scopi di controllo, e i pulsanti ricordano l’Apple Watch. Anche i cinturini lo sono, con Google che esce con alcuni cinturini simili a Sport Band, tra le altre opzioni. I cinturini fanno clic come fanno sull’Apple Watch, con un movimento di scorrimento e rotazione.

‌Apple Watch Series 8‌ e Pixel Watch sono concorrenti diretti e offrono molte delle stesse funzionalità. Google ha incorporato le funzionalità di Fitbit e Pixel Watch fa sostanzialmente la stessa cosa che fa l’Apple Watch.

Dispone di monitoraggio della frequenza cardiaca, funzionalità ECG e monitoraggio dettagliato dell’allenamento con zone di frequenza cardiaca e supporto per circa 40 tipi di allenamento. L’SOS di emergenza è integrato, il monitoraggio del sonno è incluso e il rilevamento delle cadute arriverà nel corso dell’anno. Non c’è un sensore di temperatura, una funzionalità nuova per la Serie 8, e sebbene sia incluso un sensore di ossigeno nel sangue, non è attivato.