7 utili suggerimenti e trucchi per Samsung Notes

Samsung Notes è il servizio di punta per prendere appunti disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Samsung. Ci sono molte ottime alternative, ma gli utenti Samsung non dovrebbero trascurare questo strumento semplice ed efficace. Molti dei migliori smartphone Samsung vengono forniti con l’app già installata. Puoi usarlo anche su tablet e computer Galaxy.

Notes è in grado di impressionare anche gli utenti digitali più esperti.

1. Come aggiungere ai preferiti e appuntare le pagine delle note

Gli strumenti organizzativi in ​​Notes sono utili, soprattutto quando si dispone di un arretrato di pagine che si stanno accumulando. Usa i preferiti e la funzione di blocco per tenere le note importanti in alto.

Tocca i punti tripli nell’angolo in alto a destra della schermata principale di Note. Tocca Ordina . Abilita l’ opzione Aggiungi preferiti in alto . Apri una pagina che desideri aggiungere ai preferiti. Tocca i 3 puntini nell’angolo in alto a destra. Seleziona Aggiungi ai preferiti .

2. Come personalizzare penne, evidenziatori e gomme

La penna virtuale in Note può essere personalizzata in base alle tue preferenze. Lo stesso vale per le impostazioni della gomma e dell’evidenziatore. Che tu stia prendendo appunti, annotando il lavoro o vivendo una frenesia per il doodle, la penna preimpostata giusta ti aspetterà.

Apri una pagina di note e fai clic sull’icona della modalità di disegno nell’angolo in basso a sinistra. Tocca l’ icona della penna . Selezionare le impostazioni della penna desiderate . Tocca l’ icona a forma di stella per aggiungere ai preferiti le impostazioni selezionate. Completa gli stessi passaggi per le icone dell’evidenziatore e della gomma .

3. Come importare e annotare immagini o PDF

Una delle caratteristiche più sottovalutate di Notes è il supporto per le annotazioni. Notes è l’app perfetta da utilizzare se si dispone di un’immagine o di un documento PDF che necessita di commenti o di un’altra forma di annotazione. Utilizzare questa funzione se si desidera importare un file in Notes e scriverci o disegnarci sopra.

Apri una pagina di note e tocca l’ icona dell’allegato nell’angolo in alto a destra. Seleziona il tipo di file (e consenti le autorizzazioni se necessario) Selezionare l’immagine desiderata e premere Fine . Tocca l’ icona della modalità di disegno e annota.

4. Come aggiungere una registrazione vocale

A volte una registrazione vocale può fare di più per te rispetto alle parole scritte. Ci sono alcune divertenti funzionalità aggiuntive per le quali puoi utilizzare le registrazioni vocali in Note, ma è abbastanza semplice rimuovere una registrazione a cui puoi tornare in seguito.

Apri una pagina di note e tocca l’ icona dell’allegato nell’angolo in alto a destra. Tocca Registrazione vocale (e consenti autorizzazioni se necessario). Lascialo funzionare fino al termine, quindi premi l’ icona quadrata di arresto della registrazione . Tocca la freccia sinistra accanto al pulsante di registrazione per riprodurre e visualizzare i dettagli sulle tue registrazioni in questa nota.

5. Come condividere file con altri

La condivisione di file è una caratteristica importante quando si tratta di collaborazione digitale. Questa app semplifica la condivisione di pagine di note utilizzando una varietà di tipi di file. Se desideri condividere una pagina di note con qualcuno, segui questi passaggi.

Apri una pagina di note e tocca i punti tripli nell’angolo in alto a destra. Seleziona Condividi . Scegli un tipo di file . Seleziona lo strumento di condivisione (come app di comunicazione e servizi di condivisione).

6. Come recuperare le pagine delle note cancellate

Tutti eliminano accidentalmente un file importante a un certo punto. È una sensazione terribile. Se elimini una delle tue pagine di note in Note, puoi recuperarla entro una finestra di 15 giorni. Non c’è bisogno di preoccuparsi la prossima volta che il dito scivola.

Tocca le linee triple nell’angolo in alto a sinistra della schermata principale di Note. Seleziona la pagina delle note che desideri ripristinare. Tocca Ripristina

7. Come bloccare le pagine delle note private

È giusto volere la privacy per alcune pagine di note sul tuo dispositivo. Dall’annotazione di password riservate alla scrittura di voci di diario, non fa mai male avere accesso a un lucchetto e una chiave digitali. Le pagine delle note bloccate non visualizzano un’anteprima e richiedono una password per l’accesso.