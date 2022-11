Il nuovo aggiornamento di Telegram aggiunge la trascrizione dei messaggi video e un modo per dividere i gruppi

Telegram è senza dubbio una delle applicazioni di messaggistica istantanea crittografata più utilizzate , il che non è un’impresa facile considerando la concorrenza .

Sebbene gli sviluppatori abbiano offerto l’app gratuitamente sin dal suo inizio, la società ha lanciato un servizio di abbonamento a pagamento a giugno di quest’anno.

Continuando questa tradizione, Telegram ha ora annunciato un altro aggiornamento che include alcune utili nuove funzionalità per i suoi abbonati gratuiti e Premium.

A partire dagli utenti Premium, Telegram offrirà ora trascrizioni di messaggi video. Questa funzione era precedentemente limitata ai soli messaggi vocali e ora si sta espandendo efficacemente anche ai video. È una funzione utile da avere, in particolare se ti trovi in ​​una situazione in cui non puoi ascoltare da vicino ciò che ti è stato inviato.

Esistono modi gratuiti per ottenere trascrizioni per tutto ciò che fai sul telefono , ma Premium offre uno strumento pratico, conveniente e adatto allo scopo.

Il prossimo è Argomenti (in italiano), una nuova aggiunta che aiuta ad alleviare i punti deboli comuni dei gruppi con molti membri. Telegram afferma che i gruppi con oltre 200 membri possono attivare o disattivare Argomenti per mettere da parte una parte del gruppo per un argomento che ti interessa.

Poiché funziona come una chat individuale all’interno del gruppo, l’argomento può sfruttare tutte le funzionalità principali della chat, inclusi messaggi aggiunti, bot, media condivisi, sondaggi, ecc.

Questa funzione è accessibile a tutti, anche se sono nella versione gratuita dell’app. Telegram afferma che prevede di aggiungere “un diverso set di strumenti” per i gruppi più piccoli entro la fine dell’anno.

Ci sono anche nuovi pacchetti di emoji in arrivo, diversi giorni dopo Halloween, inclusi 12 nuovi pacchetti creati dal team di progettazione di Telegram.