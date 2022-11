Gli eSport del momento

Il gaming competitivo è una disciplina che da anni riscuote successo sia dal punto dei giocatori sia per quanto riguarda il numero di spettatori, sempre crescente. Gli eSport non sono altro che delle vere e proprie competizioni disputate mediante i videogiochi, in cui i gamer sono suddivisi per livelli, dai professionisti agli amatori. Gli eSport si giocano online mediante le più comuni piattaforme, come computer, console e dispositivi mobili. L’interesse verso il gaming competitivo ha destato la curiosità, ed è per questo che Betfair lo offre nel suo catalogo di bet, onde consentire agli appassionati di puntare sui propri gamer preferiti. Vediamo quali sono gli eSport di maggior successo.

League of Legends

Si tratta di un gioco di strategia in tempo reale, il quale è disponibile per i sistemi operativi Windows e macOS. Nel videogame si affrontano due squadre alla volta formate da 5 campioni, i quali possono essere scelti tra oltre 140 personaggi. L’obiettivo è quello di distruggere le difese avversarie. Clamoroso il successo del titolo: nel 2019 sul canale Twitch, ben 1,7 milioni di spettatori si sintonizzarono per assistere ai mondiali organizzati da Riot Games.

Fifa

Fifa è il gioco di calcio più popolare al mondo, nonché uno degli eSport più praticati e visualizzati in assoluto. Durante il corso dell’anno si disputano numerosi tornei di livello mondiale e, inoltre, è possibile partecipare a delle competizioni più piccole, le quali comunque consentono di accedere a dei montepremi. Le partite di Fifa giocate dai campioni fanno segnare numeri estremamente importanti, in Italia come all’estero.

Fortnite

Fortnite è un gioco sparatutto in terza persona nato nel 2017, il quale offre la possibilità di giocare con tre diverse modalità. Fortnite, oltre che essere uno dei videogame più giocati online, si attesta tra gli eSport più gettonati degli ultimi anni: le competizioni attirano giocatori di ogni luogo, tra professionisti e dilettanti, e coinvolgono milioni di spettatori, specie con le dirette trasmesse su Twitch.

Call of Duty

A differenza di Fortnite, Call of Duty è uno sparatutto in terza persona, il quale è noto per essere il franchising di videogame più venduto a livello planetario. Per quanto concerne l’aspetto competitivo, Call of Duty, conosciuto soprattutto come COD, ha fatto segnare un eclatante successo nel momento in cui ha lanciato la Call of Duty League e il battle royale Warzone. Straordinario il montepremi, che è riuscito a superare il milione di dollari.

Dota 2

Come League of Legends, Dota 2 è un titolo MOBA, il quale ha permesso ai gamer professionisti di disputare tornei milionari, conquistando un’importante fetta di pubblico. Anche in questo caso le partite si disputano tra due squadre composte da cinque giocatori, con l’obiettivo di distruggere la base nemica.

I giochi da casinò

Non si tratta di veri e propri eSport, ma i giochi da casinò sono molto amati dal pubblico. Dal poker al blackjack, dalla roulette alle slot machine, non vi è che l’imbarazzo della scelta su quale specialità scegliere. Tra le sale online da non perdere vi è Betfair Casinò, ricca di giochi di ogni tipologia.