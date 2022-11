Il logo Apple retroilluminato potrebbe tornare sui futuri MacBook

Apple potrebbe prendere in considerazione un ritorno dell’iconico logo Apple retroilluminato sui futuri modelli di MacBook, se un brevetto appena pubblicato è qualcosa su cui basarsi.

Un tempo una vista comune nelle caffetterie di tutto il mondo, l’emblema luminoso di un logo Apple era presente sui coperchi di molti laptop Mac lanciati all’inizio degli anni 2000, ma la sua scomparsa nel 2015 potrebbe rivelarsi relativamente di breve durata.

Il primo laptop Mac con un logo Apple illuminato è stato il PowerBook G3 di terza generazione lanciato nel 1999 e il simbolo luminoso si è rivelato un pilastro attraverso i notebook Apple consecutivi per i successivi 16 anni. L’unico cambiamento in quel periodo è stato che il logo è stato capovolto in posizione verticale, in modo che non apparisse più capovolto agli spettatori quando qualcuno era seduto in pubblico con il coperchio aperto.

Nel 2015, Apple ha iniziato a eliminare le insegne luminose dai suoi laptop, a cominciare dal MacBook ultrasottile da 12 pollici, che aveva invece un logo in metallo lucido, come quelli visti sugli iPad. Nel 2016, una nuova generazione di modelli MacBook Pro ha continuato la tendenza spenta e da allora Apple non ha lanciato un laptop Mac con un logo luminoso.