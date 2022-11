L’ultima beta di watchOS 9.2 include la funzione di allenamento del percorso di gara per corridori e ciclisti

Con la terza beta di watchOS 9.2 fornita agli sviluppatori martedì , Apple ha aggiunto la nuova funzione Race Route all’app Workout.

Progettato appositamente per corridori e ciclisti, Race Route ti consente di gareggiare contro te stesso su un percorso che hai già completato e tracciato come una corsa all’aperto o in bicicletta su Apple Watch.

Puoi gareggiare contro il tuo miglior o ultimo risultato su qualsiasi percorso di corsa all’aperto completato di frequente e la funzione offre anche una guida sul ritmo durante la sessione per mantenere competitivi i tuoi progressi.

In arrivo entro la fine dell’anno, Race Route è compatibile con Apple Watch Series 4 e modelli successivi. È probabile che l’imminente rilascio di watchOS 9.2 includa anche Track Detection, che rileva automaticamente quando si arriva a una pista da corsa e combina i dati di Apple Maps con il GPS per fornire una mappa del percorso più accurata e metriche di ritmo e distanza più accurate.

