Microsoft riporta SwiftKey per iOS e anticipa le nuove funzionalità in arrivo

La famosa tastiera di terze parti di Microsoft per iOS, SwiftKey, è tornata sull’App Store poche settimane dopo che la società ha annunciato che avrebbe chiuso l’app e l’avrebbe rimossa dalla piattaforma .

A settembre, Microsoft ha dichiarato che SwiftKey per iOS sarebbe stato chiuso e rimosso dall’App Store‌ senza una ragione chiara. SwiftKey è stata un’alternativa popolare per gli utenti di iPhone alla tastiera iOS predefinita di Apple, lasciando molti delusi dalla decisione. Ora, poche settimane dopo, Microsoft afferma che, a causa del feedback dei clienti, sta riportando l’app sull’‌App Store‌.

“Sulla base del feedback dei clienti, SwiftKey iOS è stato rimesso in vendita sull’‌App Store‌ di Apple”, ha dichiarato la portavoce di Microsoft Caitlin Roulston a The Verge . La notizia è stata condivisa anche su Twitter , con un dipendente Microsoft che ha invitato gli utenti a “rimanere sintonizzati” su ciò che è in serbo per l’app.

VIA