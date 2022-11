Come recuperare le foto cancellate dalla galleria Android senza backup

Recupera le foto cancellate dalla Galleria con Google Foto

Google Foto : l’app della galleria predefinita su tutti i telefoni e tablet Android offre un pratico Cestino per archiviare in modo sicuro i file multimediali eliminati sul dispositivo. Il Cestino memorizza le tue foto offline per 30 giorni e gli elementi di backup per 60 giorni. Successivamente, elimina definitivamente i file multimediali. Se sei nei tempi previsti, utilizza i passaggi seguenti per recuperare i file eliminati.

Avvia Google Foto sul tuo telefono o tablet Android. Passa al menu Libreria . Seleziona Cestino nell’angolo in alto a destra Toccare a lungo le foto o i video che si desidera recuperare. Tocca Ripristina nell’angolo in basso a destra e controlla lo stesso nella scheda Foto principale. Google Foto rimane uno dei modi efficaci per ripristinare le foto cancellate dal tuo telefono Android.

Recupera le foto cancellate dalla Galleria da Google Drive

Google Drive è la piattaforma di archiviazione cloud predefinita su tutti i telefoni Android. Con un generoso 15 GB di spazio libero, rimane una delle piattaforme preferite dagli utenti Android per archiviare file e documenti multimediali. Come Google Foto, Google Drive ha un Cestino per controllare e ripristinare gli elementi eliminati entro 30 giorni. L’app svuota definitivamente la spazzatura dopo 30 giorni.