Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di un Pixel

Questa guida ti mostra come eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica su qualsiasi telefono Pixel e tutte le informazioni che devi sapere prima di iniziare.

Cosa succede quando ripristino le impostazioni di fabbrica del mio Google Pixel?

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutti i tuoi dati dal telefono. Ciò include (ma non è limitato a) foto, video, contatti, file, app, messaggi e password. Che tu lo stia eseguendo come parte della risoluzione dei problemi o come permuta, ti consigliamo di eseguire il backup del tuo telefono Pixel prima di iniziare . In questo modo, puoi ripristinare rapidamente i tuoi dati dopo il ripristino.

Prima di iniziare

Prima di iniziare, assicurati di aver completato i seguenti passaggi.

Conosci il nome utente e la password dell’account Google associati al telefono.

Conosci il PIN, la sequenza o la password del telefono.

Hai eseguito il backup dei tuoi dati sul tuo account Google.

Il telefono è collegato e in carica.

Se utilizzi Google Authenticator, dovrai esportare il tuo account prima di iniziare .

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di un telefono Google Pixel

Per queste istruzioni, abbiamo utilizzato un Google Pixel 6 con Android 13. Se sul tuo dispositivo Pixel è in esecuzione una versione precedente di Android, l’ opzione di ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe trovarsi in una posizione diversa. Cerca il ripristino delle impostazioni di fabbrica nella barra di ricerca delle impostazioni se non riesci a trovare l’opzione.