Samsung DeX: cos’è e cosa puoi fare

È facile dimenticare che i normali dispositivi intelligenti di oggi sono essenzialmente supercomputer portatili. Il tuo smartphone è migliaia di volte più potente del primo modello di computer. Tuttavia, desktop e laptop hanno sempre offerto un’esperienza che i telefoni non potevano. Almeno fino a poco tempo fa. Samsung DeX ha aiutato Samsung a guidare la carica per trasformare gli smartphone in computer desktop che possono fare tutto.

DeX è uno strumento che promette desktop computing mobile. La funzione funziona con la maggior parte dei migliori telefoni Samsung rilasciati dal 2017, così come con la maggior parte dei tablet Galaxy. Se hai uno smart device Samsung e il giusto tipo di monitor, potresti non aver bisogno di cercare quel nuovo computer.

Cosa puoi fare con Samsung DeX

Samsung DeX offre un’esperienza da computer desktop che puoi utilizzare in modo molto simile a un computer standard. Puoi partecipare a conferenze di lavoro, passare ore a giocare o armeggiare con progetti creativi. Se lo desideri, puoi utilizzare il telefono sul lato mentre alimenta DeX. Pensalo come un computer alimentato dal tuo dispositivo Samsung.

I dispositivi abilitati DeX non devono scaricare un’app per utilizzare la funzione. Si avvia automaticamente o viene visualizzata una notifica quando colleghi il dispositivo a un monitor. Per i dispositivi che supportano DeX wireless, troverai un pulsante DeX nelle impostazioni del pannello rapido scorrendo dall’alto verso il basso.

Quattro modi per configurare Samsung DeX

Ci sono alcuni modi per configurare Samsung DeX. Ogni metodo è semplice. Non dimenticare di associare un mouse e una tastiera al tuo dispositivo per un’esperienza completa. Se hai bisogno di istruzioni specifiche, le troverai nella pagina del supporto Samsung DeX .

Connetti per monitorare in modalità wireless

Puoi connetterti in modalità wireless se hai l’hardware giusto. Per quanto riguarda il monitor, è necessario un televisore o un monitor che supporti Miracast. Inserisci un dispositivo Samsung che supporti DeX wireless con una rete Wi-Fi condivisa e non dovresti avere problemi.

Collegare a un monitor con un cavo

Se non disponi di un monitor che supporta Miracast, puoi collegare il tuo dispositivo Samsung a un monitor utilizzando un adattatore HDMI o un cavo USB-C se il monitor dispone di una porta per entrambi.

Usa la modalità autonoma con i tablet

La maggior parte dei tablet Galaxy può diventare un desktop senza un monitor aggiuntivo. Con abbastanza spazio sullo schermo già disponibile, tutto ciò che manca è il mouse e la tastiera.

Collegati a un computer

Se hai un computer ma devi eseguire alcune attività specifiche per DeX, collega il tuo dispositivo Samsung a un computer Windows o Apple con un cavo o con Miracast e utilizzalo come monitor DeX. Devi scaricare il software DeX per il tuo computer .