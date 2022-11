Come scaricare video da Twitter

Per la maggior parte delle persone, Twitter non è una piattaforma su cui si aspettano di avere una sana conversazione. Tuttavia, le persone pubblicano tutti i tipi di video divertenti ed educativi. A seconda di chi o quali argomenti deciderai di seguire, puoi imparare molto o rimanere aggiornato sul mondo tramite la piattaforma. Ma cosa succede se si desidera scaricare video da Twitter per salvarli per dopo o condividerli con gli amici?

Scarica video di Twitter su qualsiasi piattaforma

Ci sono tonnellate di app sui migliori dispositivi Android , estensioni Windows e Chrome che possono aiutarti a scaricare video di Twitter. Tuttavia, è importante tenere d’occhio la loro politica sulla privacy e sulla raccolta dei dati, poiché molti di loro raccolgono elementi come l’ID del tuo dispositivo e lo condividono con terze parti. Gli strumenti in questo elenco non raccolgono i tuoi dati; almeno, questo è ciò che affermano i loro sviluppatori.



Scarica i video di Twitter su Android con Video Downloader for Twitter

Tweeload, il downloader di video per Twitter, è un’app gratuita sul Google Play Store che è gratuita da installare e facile da usare. Ecco come scaricare i video di Twitter utilizzandolo.

Installa Tweeload . Avvia l’app. Nel tweet del video, tocca l’ icona Condividi e seleziona Copia link . Passa a Tweeload e incolla il collegamento nella casella di testo vuota. Tocca il pulsante Scarica Per vedere la cronologia dei video scaricati, tocca l’ icona Download nell’angolo in alto a destra dell’app.

Scarica i video di Twitter utilizzando le estensioni di Chrome

Il downloader di video di Twitter è un’estensione di Chrome veloce e affidabile che è gratuita e non raccoglie la cronologia di navigazione né spia ciò che fai sul Web. Tuttavia, è disponibile solo su Chrome e browser basati su Chromium.