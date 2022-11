Skype per gli incontri online: come sfruttarlo al meglio

Lanciato nel 2003, Skype ha rivoluzionato la comunicazione a distanza e può essere utilizzato per videochiamate di lavoro, per chattare con altri utenti e anche per gli incontri online.

Facile da installare, Skype è quindi lo strumento ideale per rimanere in contatto con amici e parenti, ma anche per fare nuove amicizie. Vediamo come.

Come installare Skype

Per usufruire di Skype, è necessario disporre di una connessione Internet a banda larga e di una webcam (se si desidera utilizzare l’opzione di videoconferenza). Il primo passo da compiere è installare il software sul proprio computer direttamente dal suo sito ufficiale.

Una volta che il download è terminato,devi solo avviare l’installazione. A questo punto, il software ti chiederà di creare un account per accedere ai servizi offerti.

Una volta connessi, non resta che aggiungere i contatti con cui si desidera comunicare. Per fare ciò, vai su Contatti e cerca la persona di tuo interesse. Quindi fai clic sul pulsante verde per invitarlo alla conversazione o alla videochiamata.

Non appena la persona con cui vuoi connetterti accetterà la tua richiesta, sarai in grado di comunicare tramite videoconferenza, chiamata audio o messaggistica istantanea.

Come fare incontri online con Skype

A differenza di altri software di messaggistica istantanea, Skype non consente la comunicazione bidirezionale con chiunque.

Come abbiamo visto, infatti, è necessario inviare la richiesta di contatto con un messaggio e la persona con cui vuoi chattare deve accettare la tua richiesta.

Il modo in cui è strutturato Skype che, ricordiamo, ha la funzione principale di facilitare la comunicazione a distanza con persone che già si conoscono, può rendere difficile fare nuovi incontri. Difficile, ma non impossibile!

Dove trovare nuovi contatti Skype

Skype non offre un modo per cercare contatti a meno che tu non abbia un nome, un indirizzo email, un numero di telefono o uno username Skype.

Esistono, comunque, siti Web e pagine dedicate alla ricerca di nuovi partner, amici o anche collaboratori con cui chattare su Skype.

Scambiocontatti.com è un esempio di piattaforma utile a trovare nuovi contatti Skype e vi si può facilmente ricorrere anche per fare nuovi incontri online.

Con una pagina apposita, puoi ad esempio raccogliere i contatti di donne disponibili ad incontri via Skype e quindi selezionare accuratamente la persona che desideri conoscere online attraverso questo software. Infatti, su Scambiocontatti.com [ possibile pubblicare annunci di richiesta contatto di vario genere, a volte anche molto intriganti.

Una volta scelto lo username Skype da contattare, basterà aggiungerlo come indicato nel precedentemente per inviare la richiesta di contatto ed iniziare a chiaccherare e a conoscersi.

L’importanza del messaggio allegato alla richiesta

Il messaggio che alleghi alla tua richiesta di contatto è un’occasione preziosa per convincere l’altra persona ad accettarla.

Tale passaggio è particolarmente importante soprattutto quando vuoi utilizzare Skype per gli incontri online e se hai recuperato il nome dell’utente attraverso un annuncio senza che vi sia già tra i due una conoscenza pregressa.

Se includi un messaggio generico, come quello che Skype aggiunge automaticamente, la persona dall’altra parte potrebbe pensare che tu sia uno spammer e sicuramente non prenderà in considerazione la tua richiesta.

Per evitare che ciò avvenga, inserisci dettagli e informazioni che consentano all’altro utente di capire come l’hai trovato e perché sei davvero interessato a chattare.

Prova qualcosa come:

– Ehi, ho visto il tuo annuncio su Scambiocontatti.com e mi hai molto colpito. Sei davvero carina, mi piacerebbe chattare con te e conoscerti meglio.

Mostra al tuo potenziale nuovo contatto che sei una persona reale che ha effettivamente letto il suo annuncio.

Incontrare di persona il contatto Skype

Quando il contatto accetta la tua richiesta puoi iniziare a conversare e a videochiamare approfondendo la conoscenza. Il legame che si viene a creare può evolversi fino al punto da farti desiderare di incontrare la persona che hai conosciuto tramite Skype nella vita reale.

Se e quando ciò dovesse accadere, ti consigliamo di seguire sempre le linee guida di base per la sicurezza Internet. Scegli, per esempio, un luogo pubblico come una caffetteria e avverti una persona fidata dell’incontro. Ti può sembrare esagerato, ma la prudenza non è mai troppa.

Ciò non vuol dire che gli incontri online su Skype non siano sicuri. Anzi, è vero il contrario!

Gli incontri online su Skype sono sicuri?

I contatti su Skype sono sicuri e affidabili perchè:

– ti consentono di contattare persone selezionate e seriamente interessate all’incontro online,

– ti danno la possibilità di verificare, tramite la videochiamata, l’identità della persona con cui stai chattando,

– puoi interrompere i contatti, se hai dubbi, in qualsiasi momento.

Ovviamente, per ogni tipo di incontro, sia esso online o di persona, ci vuole consapevolezza, testa sulle spalle e attenzione ad eventuali dettagli o comportamenti che possano far scattare dei segnali d’allarme.

Se queste semplici ed universali norme vengono seguite, il divertimento è assicurato!