Come utilizzare Hold for me sul tuo telefono Google Pixel

Hold for Me è una funzione disponibile nell’ultima versione dell’app Telefono. Quando è messo in attesa, Hold for Me ti aspetta e ti avvisa tramite suono, vibrazione e una notifica quando qualcuno è in linea.

È uno strumento utile che ti consente di fare altre cose mentre aspetti. Hold for Me è per ora disponibile solo negli Stati Uniti, in Australia e in Canada e solo per i telefoni Google Pixel 3 o successivi.

Cose da sapere prima di attivare Hold for Me

Ci sono un paio di problemi nell’utilizzo di Hold for Me:

Non puoi riprodurre l’audio mentre è attivo.

Il telefono non deve essere in modalità silenziosa o vibrare.

Come abilitare Hold for Me sul tuo telefono Android

Apri l’ app Telefono di Google . Tocca il pulsante del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Impostazioni dal menu a discesa. Tocca Hold For Me Attiva l’ interruttore Hold for Me su on

Come utilizzare la funzione Attesa per me su una chiamata

Aspetta di essere lasciato in attesa. Tocca Hold For Me . Tocca Inizia Quando una persona si unisce alla linea, sullo schermo viene visualizzato il messaggio Qualcuno è in attesa di parlare con te . Tocca Torna alla chiamata per terminare Attesa per me e riprendere la conversazione.

Cos’è Pixel Call Assist?

Hold for Me fa parte di una suite di funzionalità che possono migliorare la tua esperienza di chiamata, denominata collettivamente Pixel Call Assist . Queste funzionalità comprendono strumenti di assistenza presenti nell’app Google Phone e sono per lo più esclusivi dei telefoni Pixel.

Gli utenti di Pixel 7 e Pixel 7 Pro possono utilizzare quanto segue:

Cancella chiamata : migliora la voce all’altro capo della linea.

Direct My Call : trascrive i menu telefonici automatizzati, consentendoti di saltare la noia di avere tutti gli elementi elencati per te. Durante i test, noi di AP a volte abbiamo riscontrato problemi con la scomparsa del menu di trascrizione.



Pixel 6, Pixel 6 Pro e gli utenti precedenti possono utilizzare: