Come utilizzare un Chromebook offline

I Chromebook erano inutili quando non erano online. Quando i Chromebook sono stati rilasciati nel 2019, si sono affidati alle app basate su cloud di Google.

Non potevi nemmeno scrivere un documento con un vecchio Chromebook quando era disconnesso da Internet. Ma le cose sono migliorate. I migliori nuovi Chromebook non soffrono di questo problema.

Ora, un Chromebook offline può utilizzare molte delle sue app basate su cloud, con ogni app che sincronizza i suoi dati non appena ti riconnetti a Internet.

Come disconnettere un Chromebook da Internet

Quando utilizzi un Chromebook, vale la pena essere online ogni volta che è possibile. Le funzionalità offline sono in qualche modo limitate e sono pensate per essere utilizzate quando Internet non è disponibile. Tuttavia, se desideri testare queste funzionalità prima di averne bisogno, puoi disconnetterti intenzionalmente da Internet procedendo nel seguente modo:

Fai clic sull’orologio nell’angolo in basso a destra dello schermo. Fare clic sul pulsante di commutazione della connessione di rete . Questo pulsante disattiva la connessione Wi-Fi o dati mobili. Se eri connesso al Wi-Fi e ai dati mobili, fai clic due volte sul pulsante di commutazione della connessione di rete. In alternativa, fai clic sul nome della rete per accedere agli interruttori che disattivano le singole connessioni di rete.

Il tuo Chromebook funzionerà ora in modalità offline. Se desideri riconnetterti a Internet, attiva l’interruttore a levetta della connessione di rete.

Come utilizzare Google Drive su un Chromebook offline

Ogni Chromebook è dotato di accesso a Google Drive, insieme alle sue app di produttività basate su cloud. Quattro app per la produttività funzionano offline senza problemi:

documenti Google

Fogli Google

Presentazioni Google

Google Disegni

Queste app salvano automaticamente tutti i documenti che hai creato o modificato sul tuo Chromebook. Ciò significa che, anche quando sei disconnesso da Internet, hai accesso a questi documenti. Questi documenti offline possono essere modificati aprendo le app sul tuo Chromebook o tramite Google Drive.

Se utilizzate offline, queste app funzionano normalmente. Quando utilizzi queste app in modalità offline, accanto al titolo del documento verrà visualizzato il messaggio “Lavoro offline”.

Il tuo Chromebook non può sincronizzare questi documenti con Google Drive offline. Invece, le modifiche vengono salvate automaticamente in locale sul tuo Chromebook. Quando ti riconnetti a Internet, i documenti si sincronizzano automaticamente con Google Drive.

Questa funzione dovrebbe essere abilitata automaticamente. Tuttavia, se non puoi utilizzare un’app di produttività offline, puoi abilitarla con i seguenti passaggi:

Apri qualsiasi app per la produttività di Google (come Documenti, Presentazioni o Fogli). Selezionare l’ icona del menu nell’angolo in alto a sinistra. Seleziona Impostazioni . Quando si apre il menu delle impostazioni, seleziona l’ interruttore Offline per attivarlo.

La modalità offline è ora abilitata per tutte le app di produttività.

Come utilizzare Gmail su un Chromebook offline

Le app per la produttività di Google e Gmail hanno impostazioni che ti consentono di utilizzarle offline. Tuttavia, a differenza delle app di cui sopra, la modalità offline di Google non è attivata per impostazione predefinita. Per attivare queste impostazioni e ottenere l’accesso offline alla posta in arrivo di Gmail, procedi nel seguente modo:

Mentre sei online, apri l’ app Gmail del Chromebook o vai su mail.google.com . Fai clic sull’ingranaggio nell’angolo in alto a destra per aprire il menu a discesa Impostazioni . Fai clic su Visualizza tutte le impostazioni . Seleziona la scheda Non in linea . Seleziona Abilita posta offline . Seleziona se mantenere i dati offline quando esci. Seleziona Salva modifiche .

La modalità offline di Gmail è limitata poiché non può mostrarti nuove email. Puoi comporre e inviare email offline, ma Gmail non invierà il messaggio finché non ti riconnetti a Internet.

Come scaricare film e programmi TV di Google Play per l’accesso offline

Puoi guardare tutti i film e i programmi TV che hai acquistato utilizzando Google Play offline se prima li scarichi. Per scaricare uno spettacolo o un film, devi seguire questi passaggi: